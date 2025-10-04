اطلاعیه خاموشی برق برخی مناطق گچساران و باشت در روز شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه ای از اعمال خاموشی های برق با برنامه به علت اصلاح شبکه و تعمیرات پیشگیرانه فصل پائیز برخی مناطق شهرستان های گچساران و باشت در روز شنبه خبر داد.

گچساران

پانصد دستگاه، مجتمع ادارات، بخشی از جزیره از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰

شهرک امام زاده جعفر، ناصرآباد، اسلام آباد از ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۷:۱۰

بلوار بهارستان، مسکن مهر نشاطی، شهرک هدایت از ساعت ۷:۱۰ تا ۱۰:۱۰

باشت

روستاهای لیراب، چالموره، دلی رباط، بهره عنا، سلطان آباد) ساعت ۸:۱۰ تا۱۲:۱۰.‌