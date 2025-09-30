حجت الاسلام گواهی: شکست دشمنان برابر ملت ایران قطعی است

به گزارش خبرنکار مهر، حجتالاسلام عبدالعلی گواهی، عصر سهشنبه در آیین بزرگداشت پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت استان که در سالن الغدیر سپاه کربلا برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدا و تبریک هفته دفاع مقدس اظهار داشت: درجات معنوی امت آخرالزمان بسیار بالا است و مردم این دوران به خاطر ایثارگریهایشان در نعمتهای الهی غرق هستند.
وی ایثار را بالاترین شکل نیکوکاری و کرامت انسانی معرفی کرد و گفت: ایثار یعنی در اوج نیاز، چیزی را به دیگری واگذار کردن که این بزرگترین عبادت و نیکوکاری است که خداوند به آن ارزش زیادی داده است.
رئیس عقیدتی سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح افزود: مردم ایران در طول ۴۶ سال با فداکاری جان، مال و آبرو در مسیر انقلاب ایستادگی کردهاند اما خانوادههای شهدا گاهی با سخنان تلخی روبرو میشوند که باید با صبر پاسخ دهند.
حجت الاسلام گواهی وظیفه پیشکسوتان را تبیین ارزشهای دفاع مقدس دانست و تصریح کرد: پیشکسوتان بهتر از هر کسی میتوانند نسل جوان و دانشجویان را با درسهای ایثار و مقاومت آشنا کنند.
وی ادامه داد: دشمن هر چقدر تلاش کرد نتوانست مقاومت ملت ایران را متوقف کند و قطعاً نابودی رژیم صهیونیستی حتمی است. مقاومت ملت در برابر جنگ، تحریم و ترور، نشانه قدرت و عزت این کشور است.
رئیس عقیدتی سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به سخنان امام خمینی درباره تحقق جمهوری اسلامی و سپردن پرچم به دست امام زمان گفت: با وجود حاکمیت قانون جنگل در جهان، ملت ایران باید هوشیار باشد و فریب تبلیغات دشمن را نخورد.
گواهی در پایان اشاره کرد که حمایت جهانی از جبهه مقاومت نشان میدهد مبارزه با ظلم به یک جریان بینالمللی تبدیل شده است.
در این مراسم که با حضور مسئولان استانی، فرماندهان نیروهای مسلح و خانوادههای شهدا برگزار شد، از ۳۰ عنوان کتاب مکتوب و ۳۴ عنوان کتاب صوتی دفاع مقدس و مقاومت استان رونمایی و از ۵۰۰ پیشکسوت دفاع مقدس مازندران تجلیل شد.
نظر شما