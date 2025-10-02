هشدار «اوچا» درباره وخامت اوضاع انسانی در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، «اوچا» با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ساکنان شهر غزه برای دسترسی به مایحتاج زندگی در بحبوحه بمباران‌ها با سختی فراوانی روبرو هستند.

بنا به اعلام الجزیره، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در سرزمین‌های فلسطینی (اوچا) همچنین از افزایش تعداد سازمان‌های امدادرسانی که مجبور به تعلیق فعالیت‌های خود در غزه شده‌اند، خبر داد.

این سازمان اعلام کرد که میزان ارائه وعده‌های غذایی در شمال غزه ۷۰ درصد کاهش یافته است.

این نهاد سازمان ملل در ادامه با اشاره به موانع موجود برای ارائه کمک‌ها در غزه، تاکید کرد که این سازمان و شرکای آن با چالش‌های جدی در این زمینه روبرو هستند.

همچنین سخنگوی آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی ( آنروا ) به تازگی گفته است که اسرائیل روزانه صد فلسطینی را در غزه می‌کشد و فقط ۹ درصد از نیازهای جمعیت وارد نوار غزه می‌شود.