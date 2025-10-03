اصغر افتخاری در گفت وگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح عملکرد اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گناوه در شش ماهه نخست سال جاری، اظهار کرد: در شرایط کنونی که اعتماد عمومی مهم‌ترین سرمایه اجتماعی هر نهاد و سازمان دولتی به شمار می‌رود، ارائه گزارش‌های مستند و قابل دسترس، زمینه را برای نظارت عمومی فراهم کرده و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان را تقویت می‌کند، این رویکرد، علاوه بر ارتقای کارآمدی دستگاه‌ها، موجب افزایش اعتماد مردم و امید اجتماعی نیز خواهد شد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گناوه، با اشاره به بازرسی‌های صورت گرفته در شش ماهه اول سال جاری از واحدهای صنفی مختلف این شهرستان گفت: تعداد کل عملیات بازرسی صورت گرفته ۸۰۴ مورد بوده است که منجر به کشف تعداد ۱۰۳ پرونده تخلف صنفی با عناوین گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی و سایر موارد، به ارزش ریالی سه میلیارد و ۵۲۷ میلیون ریال بوده که جهت رسیدگی و صدور رأی نهایی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شده است.

افتخاری یادآور شد: عمده تخلفات صورت گرفته در حوزه آرد و نان، میوه و تره بار، لوازم التحریر، آرایشی و بهداشتی، مواد گوشتی و پروتئینی و اغذیه فروشی ها بوده است که این آمار نسبت به نیمه اول سال گذشته افزایش داشته است.

ثبت بیش از ۱۰۷ مورد شکایت مردمی

وی گفت: در این بازه زمانی بیش از ۱۰۷ مورد شکایت مردمی بصورت تلفنی، برخط و حضوری توسط سامانه پاسخگویی ۱۲۴ و واحد بازرسی این اداره ثبت گردیده است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گناوه بیان کرد: در امر پایش و رصد بازار نیز سهم بازرسی‌ها به صورت گشت مشترک و با همکاری سایر دستگاه های دولتی چشم گیر بوده و در همین راستا پس از برگزاری جلسات توجیهی قبل از شروع طرح های ویژه نظارتی، تعداد ۶۴ مورد گشت مشترک با همکاری بازرسان صمت، اتاق اصناف، فرمانداری، تعزیرات حکومتی، شبکه بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، دامپزشکی و نیروی انتظامی، بنا به وضعیت و شرایط حاکم بر کشور و یا در قالب طرح‌های نظارتی ایام نوروز، ماه مبارک رمضان و ایام بازگشایی مدارس انجام گرفته است.

ثبت ۲۱۵ مورد در سامانه رصد اشتغال

افتخاری بیان کرد: طی ۶ ماهه نخست سال جاری در حوزه اشتغال زایی به عنوان یکی از اساسی‌ترین عوامل رشد و توسعه پایدار، ۲۱۵ مورد در سامانه رصد اشتغال به ثبت رسیده است و امید است موضوع اشتغال زایی علاوه بر اهمیت اقتصادی بعنوان یک دغدغه اجتماعی و فرهنگی نیز، با افزایش حس مسئولیت پذیری بیشتر، به کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی مردم منجر شود.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گناوه با اشاره به حوزه صنعت و معدن در این شهرستان گفت: در این خصوص از مجموع سه معدن سنگ لاشه در شهرستان، همکاری و پیگیری لازم در خصوص بیان مسائل و مشکلات آنها از طریق اداره کل صمت استان انجام گرفته است.

وی اضافه کرد: در بخش صنعت نیز تا کنون تعداد ۹ فقره جواز تاسیس صنعتی با پیشرفت فیزیکی مطلوب، با اشتغال ۱۲۳ نفر و همچنین سه مورد پروانه بهره برداری با اشتغال ۷۵ نفر در ۶ ماهه نخست سال جاری در شهرستان صادر شده است.

وی در ادامه گفت: در بخش سوخت معادن و ماشین آلات سنگین نیز تا پایان شهریورماه، مقدار ۳۶۰ هزار لیتر سوخت ماشین آلات معادن و به میزان ۲ میلیون و ۴۰ هزار لیتر سوخت جهت هزار و ۲۰ دستگاه ماشین آلات سنگین، به انضمام تامین گاز مایع مصرفی ۳۱۰ واحد صنفی، توسط کارشناس مربوطه تایید شده است.

افتخاری همچنین با اشاره به عملکرد حوزه اصناف شهرستان افزود: آموزش و بازآموزی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و کارکنان شاغل در اتاق اصناف، نقش اساسی در کاهش خطاها و تخلفات، افزایش بهره‌وری و حفظ نظم سازمانی خواهد داشت که در مجموع تعداد ۶ دوره آموزشی مربوط به ضوابط و قوانین داخلی، جهت ارتقا سطح دانش همکاران برگزار شده است.

وی اضافه کرد: همچنین در نیمه نخست سال جاری، طی ۸ جلسه کمیسیون راهبردی نظارت و گذراندن مصوبات متعدد در خصوص ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب و نظارت مستمر اداره صمت بر عملکرد اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی تحت پوشش بر نحوه صدور پروانه کسب آنها، تعداد ۵۱۱ فقره پروانه کسب عادی و ۱۰ فقره ایثارگران و همچنین ۱۵۰ مورد اقدام به تمدید پروانه کسب صنفی شده است.

برپایی نمایشگاه ها

به گفته سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گناوه، با هدف تنظیم قیمت‌ها، حذف واسطه‌ها و حمایت از قدرت خرید مردم و افزایش تقاضای عمومی و با توجه به ایام خاص سال کمیته نمایشگاهی شهرستان اقدام به برپایی یک مورد نمایشگاه عرضه لوازم التحریر و وسایل دانش آموزی در شهریور ماه کرد و در راستای برنامه های حمایتی و تقویت قدرت اقتصادی مردم و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در آینده نزدیک نمایشگاه هایی با عناوین پاییزه و عرضه مستقیم کالا نیز بر پاخواهد شد.

وی یادآور شد: به منظور ساماندهی اصناف در بخش نرخگذاری کالا و خدمات نیز، کمیته نرخگذاری کالا و خدمات با همکاری کمیسیون نظارت در شهرستان اقدام به برپایی ۹ جلسه بررسی نرخ های پیشنهادی از اصناف کرده و نرخ نان فانتزی، یخ، خدمات تعمیر و سرویس کولر، برق و تاسیسات ساختمانی، جوشکاری درب و پنجره سازی، کافی نت و کپی و خیاطی مردانه به تصویب رسیده است.

افتخاری در پایان تاکید کرد: گزارش‌دهی منظم و شفاف به مردم، امکان ارزیابی عملکرد، اصلاح روندها و ارتقای کیفیت خدمات دولتی را فراهم می‌کند و مشارکت فعال مردم و ارائه پیشنهادات، فرآیندهای تصمیم‌گیری را تقویت می کند.