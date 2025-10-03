شهرداری گیلانغرب احیای پارک فلاحت را در دستور کار قرار داد

تورج حیدرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به حساسیت ایجاد شده در رسانه‌ها، شهرداری با تمام توان احیای پارک فلاحت را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: جلساتی با امور آب برگزار کردیم و خوشبختانه تخصیص آب از سد سراب انجام شد. هزینه این پروژه از منابع جاری شهرداری تأمین شده است تا این اقدام بزرگ عملی شود.

شهردار گیلانغرب با اشاره به برنامه‌های آتی گفت: هدف ما احیای کامل پارک فلاحت است و با توجه به قدمت و درختان تاریخی موجود، قول می‌دهیم پارکی با همان سابقه و ارزش تاریخی به مردم شریف گیلانغرب تحویل دهیم.

پارک فلاحت با مساحتی بالغ بر ۹۰ هزار متر مربع بیش از ۹۰ سال قدمت دارد و به عنوان قدیمی‌ترین پارک شهر گیلانغرب شناخته می‌شود. این پارک همچنین محل مقاومت مردم گیلانغرب در چهارم مهرماه سال ۵۹ بوده است.