پلیس فتا رازوجرگلان ۹ میلیارد از وجوه کلاهبرداری اینترنتی را بازگرداند

بجنورد- فرمانده انتظامی راز و جرگلان گفت: امسال، ۹ میلیارد ریال از وجوه کلاهبرداری اینترنتی به حساب مالباختگان عودت داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین جان‌پرور اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، مجموعاً مبلغ ۱۰ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال از شهروندان این شهرستان در بستر اینترنت کلاهبرداری شده بود.

وی افزود: با تلاش کارشناسان پلیس فتا، مبلغ ۸ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال از این وجوه شناسایی و به حساب مال‌باختگان بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی راز و جرگلان با تأکید بر لزوم افزایش آگاهی‌های عمومی در حوزه فضای مجازی بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را در سریع‌ترین زمان از طریق شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اطلاع دهند.

