  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۷:۴۰

پلیس شیروان خرده‌فروشان مواد مخدر را دستگیر کرد

پلیس شیروان خرده‌فروشان مواد مخدر را دستگیر کرد

شیروان - فرمانده انتظامی شیروان از دستگیری چند خرده‌فروش مواد مخدر و کشف مقادیر قابل توجهی مواد مخدر صنعتی و داروهای غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سید سعید عزیزی اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شیروان با انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی دقیق مخفیگاه متهمان، پس از هماهنگی با مراجع قضایی، در یک عملیات ضربتی موفق شدند چند خرده‌فروش مواد مخدر را در بلوار فجر و معصوم‌زاده این شهرستان دستگیر کنند.

وی افزود: در بازرسی از محل اختفای متهمان، ۴۳۵ گرم مواد مخدر صنعتی، ۶ هزار و ۲۹۰ گرم شربت غیرمجاز و ۵۶۹ عدد قرص غیرمجاز کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شیروان تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد خبر 6611703

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها