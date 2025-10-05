به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سید سعید عزیزی اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شیروان با انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی دقیق مخفیگاه متهمان، پس از هماهنگی با مراجع قضایی، در یک عملیات ضربتی موفق شدند چند خرده‌فروش مواد مخدر را در بلوار فجر و معصوم‌زاده این شهرستان دستگیر کنند.

وی افزود: در بازرسی از محل اختفای متهمان، ۴۳۵ گرم مواد مخدر صنعتی، ۶ هزار و ۲۹۰ گرم شربت غیرمجاز و ۵۶۹ عدد قرص غیرمجاز کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شیروان تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.