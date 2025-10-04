به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح امروز در نشست شورای فضای مجازی استان اظهار داشت: سال گذشته با وجود چالش‌های موجود در جذب اعتبارات سال مالی، رسانه‌ها با رویکرد مطالبه‌گرانه، مسیر جذب منابع را پیگیری کردند و امسال، پیش از پایان سال مالی، استان توانست منابع خود را جذب نماید، در حالی که بسیاری از استان‌ها هنوز به دنبال افزایش مدت سال مالی بودند.

وی با اشاره به تأثیر اخبار منفی بر فضای اقتصادی افزود: انتشار اخبار نگران‌کننده و منفی نیازمند صرف انرژی چند برابری برای اصلاح نگرش‌هاست. اما وقتی اخبار مثبت و دستاوردهای اقتصادی برجسته می‌شوند، سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری می‌کنند و زمینه توسعه طرح‌های سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در ادامه به وضعیت اقتصادی خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: در سه ماه متوالی اخیر، خراسان جنوبی پایین‌ترین نرخ تورم کشور را داشته است، در حالی که در شهریور سال گذشته جزو استان‌های دارای بالاترین تورم بودیم.

وی ادامه داد: هم‌اکنون نرخ تورم استان ۳۳ درصد است و فاصله آن با بالاترین استان نزدیک به ۹ درصد می‌باشد که رقم قابل توجهی است.

ذاکریان همچنین به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره امنیت سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: براساس این گزارش، خراسان جنوبی در سه فصل متوالی رتبه چهارم امنیت سرمایه‌گذاری کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری استاندبه ۴.۱ درصد کاهش یافته است، عنوان کرد: این دستاوردها نشان‌دهنده شرایط مناسب اقتصادی و پتانسیل سرمایه‌گذاری استان است.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید هماهنگ عمل کنند و به ویژه در جذب سرمایه‌گذار فعال باشند، چرا که انتشار اخبار مثبت اقتصادی نقش مؤثری در جذب سرمایه و اعتماد سرمایه‌گذاران دارد.

ذاکریان در پایان خواستار توجه بیشتر در تامین منابع و تجهیز زیرساخت‌های فضای مجازی شد و تأکید کرد: هرگونه اختلال در خدمات فضای مجازی می‌تواند ارائه خدمات در فضای حقیقی را مستقیماً تحت تأثیر قرار دهد و بنابراین تأمین منابع لازم ضروری است.

در این نشست مرتضی ذاکریان با حکم استاندار خراسان جنوبی به عنوان رئیس کارگروه اقتصاد فضای مجازی استان منصوب شد.