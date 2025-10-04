خانی: ۹۵ درصد والدین کودکان استثنایی کردستان مشکلات اقتصادی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای هماهنگی بررسی و حل مسائل مدارس استثنایی استان، با اشاره به مشکلات اقتصادی فراوان والدین کودکان استثنایی، اعلام کرد: ۹۵ درصد از این والدین با مشکلات مالی مواجه هستند و وضعیت اجتماعی، اقتصادی و زیستی والدین نقش مهمی در تعیین هوش و پیشرفت تحصیلی کودکان دارد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان در ادامه گفت: سال تحصیلی جاری با شعار «هر تفاوت یک فرصت، در مسیر عدالت آموزشی» آغاز شده و در حال حاضر ۵۵۷ معلم و ۱۴۷۰ دانش‌آموز با نیاز ویژه در ۷۷ واحد آموزشی در سراسر استان تحت پوشش قرار دارند.

وی گفت: از این تعداد، ۲۷۰ دانش‌آموز در مناطق روستایی و ۶۰۰ نفر دیگر در مدارس عادی با آموزش تلفیقی از خدمات آموزشی برخوردار هستند.

خانی همچنین از اجرای طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی برای نوآموزان استان خبر داد و افزود: ۲۵,۶۰۷ نوآموز در این برنامه شرکت کردند. از این تعداد، ۶۷۰ نوآموز دیرآموز شناسایی شدند.

وی همچنین به مشکلات ساختاری مدارس استثنایی اشاره کرده و گفت: برخی پروژه‌های نیمه‌تمام که پیشرفت فیزیکی مناسبی داشته‌اند، همچنان منتظر تخصیص اعتبار هستند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان همچنین از تخصیص اعتبار ۲۷ میلیارد ریال برای سرویس ایاب و ذهاب، تجهیز مراکز جامع و راه‌اندازی زمین چمن مصنوعی در مدارس استثنایی خبر داد.

خانی تأکید کرد: توسعه ورزش‌های ویژه، از جمله پارابدمینتون، برای دانش‌آموزان با نیاز ویژه در اولویت قرار دارد و این طرح‌ها با هدف ارتقای کیفیت آموزشی و توانبخشی اجرا می‌شوند.

وی همچنین از شناسایی ۲۰۵ دانش‌آموز استثنایی در برنامه سنجش سلامت و معرفی ۱۸۳ نفر از آن‌ها به مدارس استثنایی خبر داد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان با اشاره به چالش‌های اصلی این حوزه، از جمله کمبود فضای آموزشی مناسب، کمبود نیروی متخصص و مشکلات سرویس ایاب و ذهاب، خواستار توجه بیشتر مسئولان به این مسائل شد.