۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۴

فیلم منتشر نشده سخنان شهید سیدهاشم صفی‌الدین در مورد حاج قاسم

فیلم منتشر نشده سخنان شهید سیدهاشم صفی‌الدین در مورد حاج قاسم

شهید سیدهاشم صفی‌الدین جانشین رهبر فقید حزب الله لبنان درباره حاج قاسم گفت: شهادت برای او یک هدف تمام‌عیار بود.

