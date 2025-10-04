پنج ویژگی شهیدان مقاومت از نگاه قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین رفیعی در یک سخنرانی با اشاره به انطباق آیهای از سوره آلعمران با شخصیت شهید صفیالدین و سایر شهدای مقاومت گفت: آیه ۱۴۶ سوره آلعمران در فضای واقعه اُحد نازل شده و خداوند تبارک و تعالی در آن پنج ویژگی برای مجاهدان فی سبیلالله ذکر کرده است که این ویژگیها با شهدای مقاومت، بهویژه سید مقاومت، کاملاً انطباق دارد.
وی اولین ویژگی را ربی بودن دانست و با توضیح اینکه ربی از ریشه رب و به معنای خدامحوری است، افزود: گرچه علاقه به وطن اهمیت دارد، اما مهمتر آن است که فرد کار خود را برای خدا انجام دهد. شهدای ما اولین ویژگیشان همین خدامحوری و اخلاص بود؛ اگر فرد اتکایش به خدا نباشد، توان ایستادگی مقتدرانه در برابر دشمن را نخواهد داشت.
رفیعی دومین ویژگی را سست نشدن بیان کرد و با اشاره به مقاومت ۳۳ روزه حزبالله در برابر رژیم صهیونیستی اظهار داشت: این در حالی است که برخی کشورهای عربی حتی شش روز نتوانستند مقاومت کنند. امروز نیز حماس بدون ساختار دولتی یا ارتش رسمی، بیش از دو سال است دشمن را زمینگیر کرده است.
این استاد حوزه علمیه سومین ویژگی را ضعف نشان ندادن و چهارمین ویژگی را کرنش نکردن عنوان کرد و ادامه داد: حضرت ابوالفضل(ع) با وجود دریافت اماننامه، آن را نپذیرفت و امام حسین(ع) نیز در مسیر کربلا پیشنهاد عقبنشینی را قبول نکرد. در مقابل، کشورهایی که همه امکانات خود را در اختیار دشمن قرار دادند، جز خواری و ذلت چیزی نصیبشان نشد.
رفیعی در پایان گفت: ویژگی پنجم که در آیه بیان شده صبر و بردباری است والله یحب الصابرین؛ خداوند صابران را دوست دارد. این پنج ویژگی شامل خدامحوری، سست نشدن، ضعف نشان ندادن، کرنش نکردن و صبور بودن، شاخصههای مهم رزمندگان مقاومت و شهدای فی سبیلالله است.
در ادامه بخشی از این سخنرانی تقدیم مخاطبان می شود:
