نوجوان امروز توقع جهانی از سینما دارد؛ خلق جذابیت به سبک اسپیلبرگ!

سهیل موفق کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سینمای کودک و نوجوان گفت: مشکل اصلی سینمای کودک این است که تهیهکنندگان و سرمایهگذاران رغبت کافی برای تولید این نوع فیلمها ندارند. بازار محدود، سودآوری پایین و شناخت ناقص ذائقه نوجوانان، ریسک اقتصادی پروژه را بالا میبرد. در نتیجه، کارگردانها معمولاً ترجیح میدهند وقت و انرژی خود را صرف پروژههایی کنند که حمایت مالی و امکان تولید مطمئنتری دارند و از هدررفتن زمانشان جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، مخاطب نوجوان امروز توقعی در سطح جهانی دارد؛ هم از نظر محتوای داستان و هم از نظر کیفیت پروداکشن و جلوههای بصری. نوجوانان بهویژه از داستانهای ابرقهرمانی و ماجراجویی استقبال میکنند اما بنا به شرایط امروز سینمای ایران، هزینهبربودن این ژانر و نبود حمایت مناسب، امکان ساخت چنین فیلمهایی از فیلمسازان ما سلب شده است.
کارگردان «نوروز» عنوان کرد: سینمای کودک ایران نیز از معیارهای اصلی خود فاصله دارد و نمیتواند توقع مخاطبانش را که بهراحتی به آثار بینالمللی دسترسی دارند، برآورده کند. این وضعیت باعث شده نهتنها سینمای نوجوان، بلکه سینمای کودک هم خانهای آباد و مستحکم نداشته باشد. به بیان ساده، ترکیب عدم رغبت تهیهکنندگان، توقعات بالای مخاطب، محدودیتهای تولید داخلی، نبود حمایت مناسب و فاصله از استانداردهای جهانی باعث شده سینمای کودکونوجوان هنوز با نقطه ایده آل فاصله داشته باشد.
موفق با بیان اینکه گاهی در ساخت فیلمهای کودک از کارگردانان شاخص این عرصه الگو گرفته است، درباره فیلمسازان مورد توجهش در این حوزه گفت: آثار استیون اسپیلبرگ، پیتر جکسون و تیم برتون همیشه مورد توجهم بوده است به دلیل اینکه هر سه فیلمساز توانستهاند هم کودکان و هم نوجوانان را به آثارشان جذب کنند.
وی اضافه کرد: این کارگردانان با استفاده از عناصر فانتزی و دنیای تخیلی، داستانها را جذاب و هیجانانگیز کردهاند، شخصیتهایی بهیادماندنی خلق کرده و جهانهای خاص و خلاقانهای ساختهاند. علاوه بر این، هر سه توانستهاند سرگرمی را با پیامهای انسانی و اخلاقی ترکیب کنند، هرچند هر کدام با سبک و شدت متفاوت خود این کار را انجام میدهند.
کارگردان «پاستاریونی» درباره فیلمسازان ایرانی حوزه کودکونوجوان اظهار کرد: به نظر من، بهدور از هرگونه سیاهنمایی در حوزه سینمای کودک و خانواده، فیلمسازان (چه جوان و چه پیشکسوت) کمتر قدر دیدهاند. دلیل این صحبتم را میتوان در ریزش استعدادها و خروج فیلمسازان علاقهمند از این ژانر مشاهده کرد. فقدان حمایت کافی، نبود انگیزههای مالی و حرفهای و محدودیتهای تولید باعث شده بسیاری از هنرمندان، چه تازهکار و چه باتجربه، به سمت ژانرهای دیگر بروند یا از سینما فاصله بگیرند. این وضعیت نشان میدهد که استعدادهای واقعی در سینمای کودکونوجوان ارزش و توجه شایسته خود را دریافت نکردهاند.
سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلمهای بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بینالملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان درحال برگزار است.
