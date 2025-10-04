محمد جواد سیانکی، در حاشیه سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان در گفتوگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه تجربه تولید فیلم در حوزه کودک و نوجوان کاری دشوار اما ارزشمند است، اظهار کرد: تنها راه تداوم و پویایی این سینما، حمایت واقعی نهادها و سازمانهای فرهنگی است.
وی با ابراز رضایت از نخستین نمایش عمومی فیلم خود در این جشنواره گفت: امروز شاهد شور و شوق وصفناپذیر کودکان و نوجوانانی بودم که با فیلم ارتباط برقرار کردند و همین بازخوردها برای من بهعنوان تهیهکننده انرژیبخش و انگیزهآفرین است. به جرأت میتوان گفت که این استقبال، خستگی ماهها تلاش و دشواری در مسیر تولید را از تن من بیرون برد.
تهیهکننده فیلم سفر به لیمونا درباره ویژگیهای محتوایی فیلم تصریح کرد: سفر به لیمونا اثری در ژانر فانتزی است که بر اساس دغدغههای تربیتی و آموزشی برای مخاطب کودک و نوجوان ساخته شده است. داستان فیلم در بستری سرگرمکننده و ماجراجویانه به مسائل و دغدغههای این نسل میپردازد تا علاوه بر ایجاد هیجان، لایههایی از آموزش و پیامهای اخلاقی نیز در ذهن مخاطب باقی بگذارد. به اعتقاد وی، استفاده از زبان خیال و فانتزی بهترین ابزار برای ارتباط گرفتن با کودکان و نوجوانان است.
وی با اشاره به ویژگیهای فنی فیلم توضیح داد: بیش از ۳۰ درصد از سفر به لیمونا با بهرهگیری از فناوری سیجی و جلوههای ویژه بصری ساخته شده است. تولید چنین بخشهایی در ایران نیازمند تیم متخصص، زمان طولانی و هزینههای سنگین است.
سیانکی تاکید کرد که استفاده از این سطح از جلوههای ویژه در سینمای کودک کشور کمتر تجربه شده و همین امر میتواند فیلم را به نمونهای شاخص و متفاوت تبدیل کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات سینمای کودک پرداخت و اظهار کرد: متأسفانه هیچ نهادی به صورت جدی از تولید آثار کودک و نوجوان حمایت نمیکند. در حالی که برای ساخت این نوع فیلمها سرمایهگذاری سنگین و پشتوانههای مالی پایدار ضروری است. شرایط بهگونهای است که تهیهکننده مجبور است بخش عمده مسیر را بهتنهایی طی کند و این مسأله کار را بسیار سخت میکند. وی تأکید کرد که ساخت یک فیلم کودک در ایران بهمراتب دشوارتر از تولید آثار در دیگر ژانرهاست.
این تهیه کننده افزود: با وجود تمام این موانع، جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان فرصتی مغتنم برای دیده شدن این آثار و ایجاد انگیزه در فیلمسازان است. به باور سیانکی، اگر این جشنواره برگزار نمیشد شاید انگیزهای برای ادامه تولید آثار در این حوزه باقی نمیماند.
وی جشنواره را یک تکیهگاه و نقطه امید برای سینمای کودک دانست که میتواند در صورت دریافت حمایتهای بیشتر، به بستری برای توسعه این ژانر در کشور تبدیل شود.
سیانکی تاکید کرد: کودکان آیندهسازان جامعه هستند و سینما میتواند نقش مهمی در تربیت، رشد فکری و هویتبخشی به آنها ایفا کند. از این رو باید این بخش از سینما را جدی گرفت و با حمایتهای سازمانیافته به آن میدان بیشتری داد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به بازخورد مثبت تماشاگران و تجربه ارزشمند حضور در جشنواره، قطعاً پروژههای بعدی من نیز در حوزه کودک و نوجوان خواهد بود. چراکه باور دارم هرچه سینمای کودک غنیتر و پررنگتر باشد، فرهنگ و آینده جامعه نیز پویاتر و بالندهتر خواهد شد.
