شهردار اهواز: مگر قسم خوردیم همه مشکلات شهر را در این دوره حل کنیم؟

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی پیش ازظهر امروز دوشنبه در دویست و هفتمین جلسه صحن شورای اسلامی شهر اهواز بیان کرد: استیضاح حق قانونی نماینده های مردم است که مراحل قانونی دارد؛ در خصوص پنج نفری که درخواست استیضاح کردند نکات عدم شفافیت مالی، عدم شفافیت حق آلایندگی و عدم کفایت شهردار از سوی نهادهای نظارتی را مطرح کردند که این نهاد نظارتی برای بنده مبهم است و حق قانونی شورا است که بر مدیریت شهری نظر دهد.

شهردار اهواز گفت: بنده برای حضور در اهواز دعوت شدم، نه رزومه داده ام و نه درخواست داشتم اما با افتخار در این شهر حاضر شدم.

وی با بیان اینکه در این دوره کارهای خوبی صورت گرفته است، افزود: شاید انتظاراتی باشد اما باید اقتضاها را هم در نظر گرفت.

شهردار اهواز گفت: امسال شورا بودجه ای به ارزش ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تصویب کرده، شهرداری ۲۵۰ روز باید برای کسب درآمد فعالیت داشته باشد اما ۵۶ روز شهر به دلایل مختلف تعطیل شده است که کاهش درآمد را خواهیم داشت.

امینی بیان کرد: در هر چهار ساله گذشته که پیشنهاد بودجه به شورا دادیم برخلاف رویه های قبلی، شورا تشخیص داده پیشنهاد شهرداری را کاهش دهند.

وی ادامه داد: حدود چهار ماه شورای شهر هماهنگ بوده و کار می کردیم بعد از آن اختلافات شروع شد اما الان من متهم به انشقاق می شوم آیا این اختلافات مربوط به قبل از انتخابات نبوده و آیا بنده از اهواز خبر داشتم؟

شهردار اهواز با تاکید بر اینکه قدر اهواز را بدانیم اظهار کرد: بنده هیچ طمعی برای صندلی ندارم و از ابتدا گفتم مرگ یا شورا عامل جدایی بنده از اهواز است اما کجا از بنده توضیح خواستند که بنده حاضر نشدم؟

امینی ادامه داد: حق شورا است که هر هفته شهردار را برای توضیح بخواهد اما نگاه ارباب رعیتی نباشد و محترمانه صورت گیرد.

وی افزود: ما وارث یکسری مشکلات هستیم که همین ها برای شهرداری کافی است اما با وقت هایی که در صحن و کمیسیون ها گذاشته شد از پس برخی از آن ها برآمدیم.

شهردار اهواز تاکید کرد: قطب نمای ما از ابتدا، قانون بوده و قرار بود بهتر از شوراهای گذاشته عمل کنیم اما به همان گلوگاه دچار شدیم.

امینی با اشاره به معضل چندساله میدان الغدیر گفت: این مسأله یکی از مشکلات اساسی شهر اهواز بود که قرار بود حق مردم ضایع شود اما به لطف خدا حل شد و ۴۹ برگ سند تک برگ گرفته شد که سایه زمین خواران برداشته شد.

وی ادامه داد: قراردادهای بسیاری برای پارک آبی، پارک جزیره، کشتارگاه و ... بسته شده است اما مگر قسم خوردیم همه مشکلات شهر را در این دوره حل کنیم؟

شهردار اهواز با بیان اینکه ما براساس آمار اعتقاد داریم جمع جذب نیروی انسانی در این دوره منفی بوده است، تصریح کرد: ۸۳ نفر استخدام کرده ام که طبق مجوز بوده است، ۴۸۳ نفر لیسانس ادبیات در شهرداری هستند و تنها یک نقشه کش وجود دارد آن وقت معترض می شویم چرا وضعیت معابر چنین است.

امینی گفت: بعد از شورا، پشتوانه کاری بنده نیروهای شهرداری هستند که تمام تلاش خود را برای تامین معیشت آن ها کردم.

وی تصریح کرد: بارها در مورد عوارض آلایندگی توضیح دادم مگر می شود مبهم باشد، در جلسات افتتاحیه تاکسی ها، صدا و سیما، مصاحبه خبری و نماز جمعه توضیح دادم و شورا فقط یک بار از من در این خصوص توضیح خواستند، لذا متوجه عدم شفافیت ها نمی شوم.

شهردار اهواز افزود: هرجا بخواهند توضیح می دهم اما اینکه کرامت انسانی زیر سوال برود و تیکه انداخته شود نمی پذیرم در حالی که به همه در شهر احترام گذاشته ام.

امینی بیان کرد: هفت سال پروژه چهارشیر معطل مانده بود که دو رمپ آن این دوره بهره برداری شد. البته به من گفتند اهواز جای تحول نیست اما گفتم چنین نیست، حتی گفتند هر که کلنگ زنی کند به نام همان فرد تمام می شود اما گفتم مهم نیست، بنام هرکس می خواهد باشد مردم لذت ببرند کفایت می کند.

وی ادامه داد: ۴۴ دستگاه دوربین نظارتی در شهر بوده که به ۲۹۶ رسیده است. همچنین بیش از ۳۰ پارک بازسازی شده است.

شهردار اهواز عنوان کرد: ۲۶ راسته بازار داریم که یکی در گذشته بازسازی شده بود و این دوره دو بازار آماده شد. همچنین اولین بازار روز کرامت به بهره برداری رسید که دو بازار دیگر در دستور کار است.در این دوره ۳۵ هزار متر پیاده روسازی انجام شده است.