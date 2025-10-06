واکنش وزیر امور خارجه به صادر نشدن ویزای اعضای تیم ملی فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال ایران برای حضور در مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ اسامی ۹ نفر را طبق درخواست فیفا به سفارت آمریکا در امارات ارسال کرد اما آنها در گام نخست اقدام به عدم پذیرش این درخواست و رد صدور روادید برای هیئت ایرانی کردند.

مهدی تاج رئیس فدراسیون نیز در واکنش به این موضوع خبر از مذاکره با جیانی اینفانتینو رئیس فیفا داد تا تکلیف صدور روادید مشخص شود.

همچنین عباس عراقچی وزیر امور خارجه عصر امروز دوشنبه در پاسخ کوتاه امروز خود به خبرنگاران در حاشیه مراسم بزرگداشت حسین کلانی پیشکسوت فوتبال گفت: «در حال پیگیری هستیم».

حال باید دید آیا قرعه‌کشی جام جهانی ۴۸ تیمی به میزبان آمریکا، مکزیک و کانادا با حضور امیر قلعه نویی، سعید الهویی، مهدی تاج، امید جمالی، مهدی ملک آباد، سیامک قلیچ خانی، هدایت ممبینی و مهدی محمدنبی برگزار خواهد شد یا خیر.