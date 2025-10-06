به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در ادامه آماده سازی خود برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ روز جمعه ۱۸ مهر و در شهر وولگوگراد به مصاف تیم ملی روسیه می رود. نائل اومیروف هافبک تیم اسپارتاک برای اولین بار به تیم ملی روسیه دعوت شده است و در اولین بازی ملی خود رو در روی ایران قرار می گیرد.

این بازیکن در گفتگو با سایت رسمی فدراسیون فوتبال روسیه اظهار داشت: خیلی خوشحالم. این نخستین دعوت من به تیم ملی است و واقعاً احساس غرور می‌کنم. افتخار بزرگی است که بتوانم نام کشورم را در سطح بین‌المللی نمایندگی کنم. برای هر فوتبالیستی این یک رویاست و حالا برای من به واقعیت تبدیل شده است. هدفم این است که در زمین برای تیم ملی بازی کنم و بهترین عملکرد را داشته باشم.

او درباره بازی مقابل ایران افزود: از هم‌تیمی‌هایم شنیده‌ام که دیدار قبلی مقابل ایران بسیار سخت بوده، چون بازی در تهران برگزار شد، هوا گرم و شرجی بود و بازیکنان ایران با شدت زیادی بازی می‌کردند. بدون شک این بار هم دیداری دشوار در پیش داریم و تلاش می‌کنیم با آمادگی کامل وارد میدان شویم.