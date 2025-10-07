دریافت 5 MB
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹

میدان گازی جدید «پازن» کشف شد

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت گفت: یک میدان گازی جدید به نام «پازن» در ۲۰ کیلومتری شمال شهر جم شناسایی شد.

