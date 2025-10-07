دریافت 5 MB کد خبر 6614417 https://mehrnews.com/x39dS7 ۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹ کد خبر 6614417 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹ میدان گازی جدید «پازن» کشف شد فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت گفت: یک میدان گازی جدید به نام «پازن» در ۲۰ کیلومتری شمال شهر جم شناسایی شد. کپی شد مطالب مرتبط فرصتی تاریخی برای تامین مالی میادین مشترک با اوراق انرژی توافق یکپارچهسازی؛ شانس همکاری کدام میادین مشترک ایران بیشتر است؟ حال سخنگوی دولت خوب است درس همکاری نروژ و بریتانیا برای مدیریت میادین مشترک ایران فعالیتهای اجرایی توسعه میدان گازی پارس شمالی آغاز شد برچسبها میدان گازی پارس جنوبی سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی
