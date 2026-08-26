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کد مطلب 6928280
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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

تصاویری از رصد دقیق مرکز و مقر تروریست‌های ضدایرانی توسط سپاه پاسداران

تصاویری از رصد دقیق مرکز و مقر تروریست‌های ضدایرانی توسط سپاه پاسداران

شبکه افق برای نخستین بار تصاویری از رصد و پایش مقر تروریستهای ضد ایرانی در اقلیم کردستان عراق را منتشر کرد.

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