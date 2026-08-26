دریافت 107 MB کد مطلب 6928280 https://mehrnews.com/x3cTBv ۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴ کد مطلب 6928280 فیلم سیاست فیلم سیاست ۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴ تصاویری از رصد دقیق مرکز و مقر تروریستهای ضدایرانی توسط سپاه پاسداران شبکه افق برای نخستین بار تصاویری از رصد و پایش مقر تروریستهای ضد ایرانی در اقلیم کردستان عراق را منتشر کرد. کپی شد مطالب مرتبط امیر جهانشاهی: مرزهای ایران خط قرمز نیروهای مسلح است سخنگوی ارتش: در جنگ احتمالی آینده تجهیزات جدیدی به کار میگیریم هشدار فرمانده نیروی زمینی ارتش به تکفیریها و عناصر معاند کشف سومین پهپاد و مواد منفجره در فرودگاه آلمان برچسبها ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح حمله پهپادی حملات پهپادی
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