به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «دختر قاصدکها» به نویسندگی و کارگردانی آزاده مسیحزاده و تهیهکنندگی راضیه غلامی بهطور رسمی بهعنوان فینالیست چهلوپنجمین جشنواره بینالمللی فیلم ورزشی پالادینو دورو (Paladino d’Oro Sport Film Festival) در پالرمو، ایتالیا به رقابت میپردازد. این جشنواره از ۱۰ تا ۱۶ آذر مصادف با ۱ تا ۷ دسامبر برگزار میشود.
جشنواره پالادینو دورو که از سال ۱۹۷۹ به عنوان قدیمیترین فستیوال بینالمللی فیلم ورزشی جهان شناخته میشود، در سال ۲۰۲۵ با ۱۵۰ فیلم از ۳۵ کشور، طیف گستردهای از آثار را در پالرمو به نمایش میگذارد. این رویداد با حمایت نهادهایی چون Sicilia Film Commission، شهرداری پالرمو و کمیته ملی پارالمپیک ایتالیا برگزار میشود.
مراسم اختتامیه و اهدای جوایز گالا در تاریخ ۱۶ آذر مصادف با ۷ دسامبر در Teatro Politeama Garibaldi برگزار میشود.
این فیلم، پیش از این نیز، بهعنوان تنها فیلم ایرانی موفق شد به بخش مسابقه هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم کودکان آریان جیپور (ICFF 2025) راه پیدا کند و جایزه دوم جشنواره را از آن خود کند.
دختر قاصدکها، روایتگر بخشی از زندگی دختری است که با وجود موانع وارد دنیای فوتبال میشود و با ایستادگیاش در زمین، تعادل را بر هم میزند. این فیلم با نگاهی استعاری به تقابل حقیقت و دروغ، صداقت نسل جوان و ایستادگی آنها را در برابر موانع را به تصویر میکشد.
تارا سروش، بنیام افرنگه و عبدالله بهادری بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداختند.
پخش بینالمللی این فیلم بر عهده شرکت AtoZinema به مدیریت آزاده مسیحزاده است.
از دیگر عوامل «دختر قاصدکها» میتوان به این افراد اشاره کرد: فیلمبردار: ابوالفضل نباتی، تدوینگر: حمید نجفیراد، جلوههای ویژه: رضا میثاقی، صداگذار: زهره علیاکبری، تصحیح رنگ: فربد جلالی و مشاور رسانهای: حامد قریب.
نظر شما