  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۰۲

فیلم کوتاه «لَکه» به لس‌آنجلس می‌رود

فیلم کوتاه «لَکه» به لس‌آنجلس می‌رود

فیلم کوتاه «لَکه» در جشنواره بین‌المللی فیلم هوش مصنوعی لس‌آنجلس به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «لَکه» به نویسندگی و کارگردانی هدی فلاح در سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم هوش مصنوعی (AI International Film Festival) که در شهر لس‌آنجلس (هالیوود) برگزار می‌شود، به نمایش درمی‌آید.

این رویداد امسال در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آبان) در سالن تاریخی Los Feliz Theatre برگزار می‌شود. فیلم «لَکه» در بخش فیلم‌های کوتاه این جشنواره به نمایش درمی‌آید.

این فیلم کوتاه با مدت‌زمان سه دقیقه و چهل‌وسه ثانیه، به‌طور کامل با استفاده از ابزارهای تولید محتوای هوش مصنوعی از جمله LTX Studio، Runway و ElevenLabs ساخته شده و روایتگر تجربه بلوغ، شرم و سکوت یک دختر نوجوان در خانواده‌ای سنتی است.

فیلم «لَکه» پیش از این نیز در دومین جشنواره فیلم هوش مصنوعی ژاپن (AI Film Festival Japan ۲۰۲۵) به‌عنوان نیمه‌نهایی (Semi-Finalist) انتخاب شده بود و حضور در جشنواره لس‌آنجلس دومین حضور بین‌المللی این اثر محسوب می‌شود.

کد مطلب 6641322
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها