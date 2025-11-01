به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «لَکه» به نویسندگی و کارگردانی هدی فلاح در سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم هوش مصنوعی (AI International Film Festival) که در شهر لس‌آنجلس (هالیوود) برگزار می‌شود، به نمایش درمی‌آید.

این رویداد امسال در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آبان) در سالن تاریخی Los Feliz Theatre برگزار می‌شود. فیلم «لَکه» در بخش فیلم‌های کوتاه این جشنواره به نمایش درمی‌آید.

این فیلم کوتاه با مدت‌زمان سه دقیقه و چهل‌وسه ثانیه، به‌طور کامل با استفاده از ابزارهای تولید محتوای هوش مصنوعی از جمله LTX Studio، Runway و ElevenLabs ساخته شده و روایتگر تجربه بلوغ، شرم و سکوت یک دختر نوجوان در خانواده‌ای سنتی است.

فیلم «لَکه» پیش از این نیز در دومین جشنواره فیلم هوش مصنوعی ژاپن (AI Film Festival Japan ۲۰۲۵) به‌عنوان نیمه‌نهایی (Semi-Finalist) انتخاب شده بود و حضور در جشنواره لس‌آنجلس دومین حضور بین‌المللی این اثر محسوب می‌شود.