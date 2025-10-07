به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی، معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، این روز را به جامعه تلاشگر و غیور روستایی و عشایری کشور تبریک گفت و بر اهمیت نقش این قشر در توسعه فرهنگی و قرآنی کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر نامگذاری این روز در تقویم رسمی کشور، اظهار داشت: در دیدارهای اخیر با مدیران کل استانها، یکی از محورهای اصلی گفتگو، توجه به ظرفیتهای قرآنی روستاها و عشایر بوده است.
معاون قرآنی وزیر با تأکید بر حمایت از تولید محتوای قرآنی در مناطق روستایی و عشایری، از مدیران استانی خواست تا سه روستای قرآنی یا عشایری را در هر استان معرفی کنند.
وی افزود: مرکز عالی قرآن و عترت در دوره جدید فعالیت خود، به نقش و اهمیت روستاها واقف است و از برنامهها و طرحهای قرآنی این مناطق حمایت خواهد کرد.
حجتالاسلام ارباب سلیمانی با اشاره به اینکه درصد بالایی از شهدا و جانبازان انقلاب به جامعه روستایی و عشایر تعلق دارد، گفت: روستاییان و عشایر در طول تاریخ مورد هجمه حکومتهای مستبد و بیگانگان قرار گرفتهاند و همینامر به کوچ اجباری آنها منجر شده و گاهی مهاجرت بیرویه آنان به شهرها، آسیبهای اقتصادی و فرهنگی فراوانی به دنبال داشتهاست. از این رو باید اهمیت نقش و حضور آنان در روستا را جدی بگیریم و از آن پاسداری کنیم.
وی با بیان اینکه کشوردارای حدود۶۳هزار روستا با جمعیتی بالغ بر ۲۳ میلیون نفر است، خاطرنشان کرد: نباید دربرنامهریزیهای فرهنگی کشور از روستاها غافل شویم، چرا که بسیاری از نخبگان علمی، نظامی و فرهنگی از دل همین روستاها برخاستهاند.
معاون قرآنی وزیر افزود: در روستاها فعالان قرآنی بسیاری وجود دارند که بهصورت خودجوش و با انگیزه الهی در حال خدمت به مردم هستند و شایسته است شناسایی، قدردانی و حمایت شوند.
وی همچنین به نمونههایی از روستاهای دور افتاده و محروم اشاره کرد که به برکت قرآن کریم به مراکز مهم حفظ قرآن تبدیل شدهاند و سفیران قرآنی در آن تربیت میشوند.
ارباب سلیمانی گفت: توسعه فرهنگ قرآنی در روستاها علاوه بر پیشگیری از آسیب های اجتماعی، موجب برکات فراوان و رونق معنوی و مادی میشود.
در پایان، حجتالاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی از همه مسئولان خواست تا روستائیان و عشایر را کانون توجه خود قرار دهند و با برنامه جامع و فراگیر ، زمینهساز شکوفایی و تعالی معنوی و مادی این مناطق باشند.
