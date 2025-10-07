به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در نشست تخصصی نخبگان ایرانی بازگشته به کشور، بر توسعه همکاری‌های مشترک میان متخصصان و شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید شد. در این نشست، برنامه‌ریزی برای ایجاد هاب صادراتی شرکت‌های فناور ایرانی با هدف تقویت حضور در بازارهای جهانی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی همکاری‌ها مطرح شد.

این نشست صبح امروز (سه‌شنبه ۱۵ مهرماه) با حضور جمعی از متخصصان ایرانی بازگشته به کشور، تورج امرایی معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، و حسین روزبه رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی برگزار شد.

روزبه در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های پلتفرم کانکت برای ایجاد پل ارتباطی بخش‌های علمی، پژوهشی، فناورانه و صنعتی کشور با شبکه متخصصان ایرانی غیرمقیم، گفت: برنامه کانکت از طرح‌های راهبردی معاونت علمی است که امروز به عنوان یکی از مسیرهای اصلی بازگشت و ارتباط متخصصان ایرانی با زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور عمل می‌کند.

او با اشاره به اهمیت شبکه‌سازی میان نخبگان بازگشته افزود: در همین نشست مشاهده کردیم که بسیاری از حاضران می‌توانند مشکلات یکدیگر را حل کنند، اما از ظرفیت‌های هم بی‌اطلاع‌اند. این نشان می‌دهد که نیازمند یک شبکه منسجم اقدام مشترک هستیم تا توان تخصصی و تجربی این افراد در کنار هم قرار گیرد و به نتیجه‌های بزرگ‌تری منجر شود.

تشکیل هاب صادراتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی

رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، با اعلام برنامه‌ریزی برای تشکیل هاب صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: قرار است هفته آینده نخستین نشست تخصصی در این زمینه با حضور نخبگان و فعالان دانش‌بنیان برگزار شود تا سازوکار اجرایی این شبکه طراحی شود. هدف از این هاب، هم‌افزایی توان شرکت‌های فناور ایرانی و تسهیل صادرات محصولات دانش‌بنیان است.

وی تأکید کرد: این مسیر باید مرحله‌به‌مرحله پیش برود. نه باید انتظار تحقق کامل در مدت کوتاه داشت و نه از دشواری‌های مسیر هراسی به دل راه داد. مهم آن است که با همکاری و همفکری، مسیر توسعه صادرات دانش‌بنیان را آغاز کنیم.

روزبه همچنین به اهمیت موضوع نقل‌وانتقال مالی در حوزه صادرات اشاره کرد و گفت: با وجود همه فشارها، جریان انتقال پول هرچند کندتر، اما همچنان قابل انجام است و باید با همکاری نخبگان و شرکت‌ها برای ایجاد سازوکارهای مطمئن در این حوزه اقدام کنیم.