۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۶

قبض آب ۱۰۰ میلیون تومانی برای مشترک بد مصرف صادر شد

به‌دنبال مصرف غیرمعمول و بی‌رویه آب، قبض یکی از مشترکان با رقم قابل‌توجه ۱۰۰ میلیون تومان صادر شد.

