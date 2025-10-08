دریافت 6 MB کد خبر 6615423 https://mehrnews.com/x39fhF ۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۶ کد خبر 6615423 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۶ قبض آب ۱۰۰ میلیون تومانی برای مشترک بد مصرف صادر شد بهدنبال مصرف غیرمعمول و بیرویه آب، قبض یکی از مشترکان با رقم قابلتوجه ۱۰۰ میلیون تومان صادر شد. کپی شد مطالب مرتبط مرگ تلخ سراب نیلوفر؛ هشدار خاموش طبیعت به مدیران اختصاص ۳۲۰ میلیارد تومان برای حل مشکل فاضلاب گلستان ۶ شهر گلستان در مسیر اجرای طرحهای فاضلاب با بودجه ۱۴۰۴ تحقیقات در آب وهوا و محیط زیست شانسهای نوبل شیمی ۲۰۲۵ برچسبها کمبود آب قبض آب کم آبی مدیریت منابع آب
