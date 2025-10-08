به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، امروز آکادمی رویال علمی سوئد برنده یا برندگان این جایزه را در ساعت ۱۱:۴۵ دقیقه به وقت محلی معرفی می کند. طی دو روز گذشته برندگان جوایز نوبل پزشکی و فیزیک نیز اعلام شده اند. لارس بروستروم ادیتور علمی رادیو سوئد معتقد است نوبل شیمی به تحقیقاتی که اهمیت زیادی برای آب وهوا یا محیط داشته باشد، تعلق می گیرد.

ناظران سال ها عمر یاغی محقق آمریکایی -اردنی را یکی از شانس های دریافت نوبل می دانستند. فعالیت های وی نیز درباره تغییرات آب وهوایی است.

بروستروم در این باره می گوید: شیمی می تواند به عنوان کاتالیزوری برای تمام امور مربوط به آب وهوا و محیط زیست عمل کند.

یاغی نوعی ماده متخلخل سفارشی به نام MOF یا چارچوب آلی-فلزی ابداع کرده که اکنون در محصولات تجاری به کار می رود و کاربردهای زیادی دارد، از جمله آنکه می تواند مواد سمی را جذب و خنثی کند، مانندیک کاتالیزور عمل یا حتی آب را از هوای صحرا جذب کند.

پیش از این در کنار نام یاغی به سوسومو کیتاگاوا و ماکوتو فوجیتا نیز اشاره شده که پیشگامان این فناوری به حساب می آید. یک محقق دیگر در حوزه MOF ها عمر فرحا محقق اهل کرانه باختری و متولد آمریکا است که هم اکنون در دانشگاه نورث وسترن فعالیت می کند.

از سوی دیگر دیوید پندلبری رئیس تحلیل تحقیقات در موسسه کلاریوت معتقد است جایزه شیمی سبز به ژان ماری تارسکون برای فعالیت های در حوزه باتری جدید تعلق می گیرد. موسسه کلاریوت که پیش بینی برندگان نوبل را براساس تعداد ارجاعات پژوهشگران انجام می دهد، تاراسکون را به دلیل پیشرفت‌های بنیادی و کاربردهای نوآورانه در فناوری ذخیره‌سازی و تبدیل انرژی مورد توجه قرار داد.

دیگر محققی که از وی به عنوان برنده احتمالی نوبل یاد می شود بیوشیمیدان تایوانی- آمریکایی به نام چی هوی وونگ برای ابداع روش های پیشتازانه جهت سنتز کربوهیدرات‌ها و گلیکوپروتئین‌های پیچیده که کاربرد آنها را در زمینه‌های درمانی تسهیل می‌کند، است.

رابرت لانگر مهندس شیمی آمریکایی که برای فعالیت هایش در حوزه سیستم های انتقال دارو، مواد زیستی و مهندسی بافت مشهور است، دیگر برنده احتمالی نوبل شیمی به حساب می آید. علاوه بر او، کارل دیسروت یک روانپزشک و نورولوژیست آمریکایی که در دهه گذشته به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی دریافت جایزه نوبل برای توسعه حوزه اپتوژنتیک، استفاده از نور برای کنترل سلول‌ها، مطرح شده است.

هربرت روسکی از آلمان، در حوزه شیمی معدنی و برای سنتز ترکیبات و مواد نوآورانه شناخته می‌شود، نیز توسط این مجله مورد اشاره قرار گرفته است.