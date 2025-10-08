  1. جامعه
پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران ۲ ماه پس از تاکید رئیس قوه قضاییه

پس از تاکید رئیس قوه قضاییه پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه ۱۳ مرداد در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به مشکلات گندم‌کاران، از جمله کم‌آبی و تأخیر در پرداخت مطالبات، بر لزوم رسیدگی فوری به این مسائل تأکید کرد.

دو ماه پس از تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر پرداخت مطالبات گندمکاران، رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز شانزدهم مهر در حاشیه جلسه هیئت دولت از پرداخت صددرصدی مطالبات گندم کاران خبر داد.

براساس قانون باید ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم، مطالبات گندم‌کاران پرداخت شود؛ مراکز خرید زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی به محض تحویل محصول، طبق آیین‌نامه باید اطلاعات لازم را کمتر از ۴۸ ساعت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها ارائه کنند تا منابع به حساب کشاورزان واریز شود اما هر سال این مطالبات با تاخیر واریز می‌شود که این موضوع با تذکر رئیس قوه قضاییه همراه شد و از مسئولان خواست که مطالبات گندمکاران به‌موقع پرداخت شود.

