خبرگزاری مهر-گروه هنر-عطیه موذن؛ «هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

امروز جمعه ۱۸ مهر می‌توانید با شماره ۲۱۶ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.

چهره هفته؛ داریوش فرضیایی

این هفته در اختتامیه جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان، از داریوش فرضیایی - که برای نسل‌های متوالی با نام «عمو پورنگ» شناخته می‌شود - به پاس بیش از ۲ دهه فعالیت مستمر در عرصه برنامه‌سازی کودک و نوجوان قدردانی شد. او مجری، هنرمند و برنامه ساز محبوبی در این سال ها برای کودکان بوده است و هر بار به خوبی بلد است چطور نبض کودکان را به دست بگیرد.

داریوش فرضیایی از اواخر دهه هفتاد وارد تلویزیون شد و خیلی زود توانست با انرژی و ارتباط صمیمانه با مخاطب کودک، به چهره‌ محبوب آنها بدل شود. او در برنامه‌هایی چون «عمو پورنگ»، «محله گل و بلبل» و دیگر برنامه ها، تلاش کرد تا مفاهیم اخلاقی، فرهنگی و آموزشی را در قالبی شاد، قصه‌گو و مخاطب‌پسند به نسل کودک منتقل کند. فرضیایی دغدغه بچه ها را دارد و این فقط به آنتن هم مربوط نمی شود. اگر هم برنامه نداشته باشد خودش به بیمارستان ها و مکان هایی می رود که بچه ها هستند و به نوعی دیگری دغدغه هایش را پیگیری می کند.

آنچه کارنامه‌ او را متمایز می‌کند، تداوم مسیر در روزگاری است که رسانه و ذائقه مخاطب کودک دستخوش تغییرهای بسیار شده است. فرضیایی با وجود همه این دگرگونی‌ها توانسته ارتباط خود را با نسل‌های جدید حفظ کند؛ گاهی با به‌روزرسانی قالب برنامه‌ها و گاهی با حضور در فضای مجازی و تعامل مستقیم با مخاطبان خردسال و نوجوان.

در کنار جنبه سرگرمی، فرضیایی همیشه در برنامه سازی نگاهی تربیتی و فرهنگی برای بچه ها را حفظ کرده است. پرداختن به موضوعاتی چون احترام به خانواده، دوستی، مسئولیت‌پذیری و وطن‌دوستی از شاخصه‌های آثار اوست.

اتفاق ویژه؛ ماهی در قلاب

فیلم سینمایی «ماهی در قلاب»، ساخته مشترک ایران و تاجیکستان، در اختتامیه سی‌وهفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان که این هفته در اصفهان برگزار شد جایزه ویژه دبیر جشنواره را دریافت کرد که فارغ از ویژگی های فیلم امتیاز ویژه ای برای صداوسیما محسوب می شود که فیلمش جایزه ویژه دبیر جشنواره را دریافت کرده است. جایزه ای که می تواند راه را برای تولیدات مشترک بیشتر هموار کند.

این اثر به کارگردانی محی‌الدین مظفر و با تهیه‌کنندگی امیر تاجیک و محی‌الدین مظفر تولید شده است. در پشت صحنه از عوامل ایرانی و در بازیگران بیشتر از هنرمندان تاجیکستان بهره گرفته شده است. فیلم با مشارکت شبکه آی‌فیلم تولید شده و باید دید این شبکه از این پس چه سیاستی را در محصولات مشترک با کشورها پی می گیرد.

وایرالی هفته؛ سوالات خیلی ساده؟

مسابقه «صد» با اجرای هادی حجازی‌فر این روزها از شبکه سه پخش می‌شود و از همان قسمت‌های ابتدایی توانسته توجه مخاطب را به خود جلب کند. در هفته‌های اخیر، ویدئوهایی از برخی پرسش و پاسخ های این برنامه منتشر شده که در آن سؤالات بسیار ساده‌ای از شرکت‌کنندگان پرسیده می‌شود؛ پخش این ویدئوها در فضای مجازی باعث تعجب و واکنش برخی مخاطبان شده است که چرا سطح پرسش‌ها تا این حد پایین است و چرا در برنامه‌ای تلویزیونی که هدفش رقابت فکری است، از چنین سؤالات ابتدایی استفاده می‌شود؟

اما نگاهی دقیق‌تر به ساختار این مسابقه نشان می‌دهد که در برخی از بخش های مسابقه، هدف اصلی برنامه نه سنجش میزان دانش عمومی شرکت‌کنندگان، بلکه آزمودن سرعت، دقت و واکنش ذهنی آنها تحت فشار زمان است. شرکت‌کنندگان باید در بازه‌ای کوتاه از چند ده ثانیه، به پرسش‌هایی سریع پاسخ دهند و اینجاست که حتی ساده‌ترین سؤال می‌تواند دشوار شود. در واقع، آنچه در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، در موقعیت رقابتی و با ضرباهنگ تند مسابقه، به آزمونی از تمرکز و تصمیم‌گیری سریع تبدیل می‌شود.

در نسخه‌های بین‌المللی مسابقه‌ای با همین الگو نیز سؤالات معمولاً بسیار پایه‌ای و عمومی‌ هستند و تمرکز اصلی روی سرعت پاسخ‌دهی و هماهنگی ذهن و زبان شرکت‌کننده است.

پیشنهاد هفته؛ بازپخش دوباره یوسف پیامبر

بازپخش دوباره‌ و حتی چند باره سریال «یوسف پیامبر» از شبکه آی‌فیلم، که بخشی هم به دلیل درخواست مخاطبان این شبکه است یادآور این نکته است که مخاطب همچنان آثار تاریخی قصه گو را دوست دارد. این سریال تا به حال چندین بار از شبکه های سیما و آی فیلم پخش شده است و قصه قرآنی آن را بسیاری از حفظ هستند اما جذابیت قصه های قرآنی در همین نکته است که مخاطب روایت و تصویرسازی آنها را دوست دارد و بسیاری با بازپخش های متعدد آنها را تماشا می کنند.

سریال «یوسف پیامبر» به کارگردانی مرحوم فرج‌الله سلحشور بر پایه‌ داستانی قرآنی است که زندگی حضرت یوسف (ع) را از کودکی تا پیامبری روایت می‌کند، این قصه ریشه در ایمان و اخلاق دارد و به همین دلیل، با گذر زمان نه‌تنها رنگ نباخته، بلکه ارزش و تأثیرش عمیق‌تر شده است.

مصطفی زمانی، بازیگر نقش یوسف در این سریال است که با همین مجموعه به دنیای بازیگری معرفی شد و در کنار او هنرمندان مطرحی در سریال بازی می کنند.

اقبال به «یوسف پیامبر» تنها محدود به ایران نیست. این سریال در کشورهای عربی، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، عراق و اندونزی بارها پخش شده و با دوبله‌های گوناگون، مخاطب یافته است. رسانه‌های منطقه‌ای از آن به عنوان نمونه‌ای موفق از درام قرآنی یاد کرده‌اند که توانسته مفاهیم اخلاقی را در قالبی جذاب و تصویری روایت کند.