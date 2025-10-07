داریوش فرضیایی مجری و بازیگر حوزه کودک که با شخصیت «عموپورنگ» در دهه ۸۰ در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان برنامه‌سازی کرده است، درباره تجربه حضور خود در این رویداد سینمایی به خبرنگار مهر گفت: تمام سال‌هایی که در جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان حضور داشته‌ام برای من پُر از خاطره‌های جذاب و لحظات شیرین است که فراموش نمی‌کنم.

وی حضور تیم برنامه‌ «عمو پورنگ» در جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان را یک تجربه متفاوت دانست که بازخوردهای بسیار خوبی از مخاطبان دریافت کرده است.

فرضیایی عنوان کرد: جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در دوره‌هایی اتفاقات نادر و جذابی رقم زد که امیدوارم مجدداً شاهد شکل‌گیری‌ چنین اتفاقاتی باشیم.

این مجری و بازیگر حوزه کودک، جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان را یک رویداد مهم دانست و گفت: جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اتفاق مهم سینمایی کودکان و نوجوانان است که آرزوی می‌کنم بهترین‌ دستاوردها برای آن صورت بگیرد.

فرضیایی درباره فعالیت‌هایش در این روزها در شبکه نمایش خانگی نیز بیان کرد: آخرین کاری که من در آن نقش‌آفرینی داشتم، سریال «آرزوهای چپکی» است که یک تجربه خیلی خوب بود و فکر می‌کنم این سریال یک اتفاق نو در کار کودک باشد. این مجموعه در کارنامه من به عنوان «عمو پورنگ» یکی از کارهای خیلی خوب با نمره عالی محسوب می‌شود چراکه مخاطبان زیادی پیگیر دیدن آن هستند و امیدوارم به خوبی دیده شود.

فرضیایی در پایان درباره ویژگی‌های این سریال عنوان کرد: موضوع این کار ریاضیات است که در عین سادگی، خیلی مهم است. در دنیای امروز معمولا بچه‌ها سرگرم چیزهای هستند که به نظر من زیاد مهم نیستند اما ریاضیات یکی از موضوعاتی است که باید به آن توجه کرد تا بچه‌ها آن را به عنوان پایه‌ علوم بشناسند و به آن بها بدهند. ما در این سریال سعی کردیم، ریاضیات را خیلی جذاب و شیرین و در عین حال کمدی و فانتزی مورد توجه قرار دهیم و به آن بپردازیم.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان در حال برگزاری است.