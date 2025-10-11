خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها - هادی نجف زاده: در کویر خشک و آفتاب سوزان کاشان، جایی میان بادگیرها و گنبدهای گلی، صدای خنگ آب از دل تاریخ به گوش می‌رسد.

آب انبارها؛ شریان پنهان حیات در این دیارند، سازه‌هایی که قرن‌ها پیش ساخته شدند تا تشنگی مردم را در روزهای بی بارانی پاسخ دهند.

هر آب انبار یادگاری از هنر، ایمان و اندیشه معمارانی است که آب را مقدس می‌دانستند و در حفظ آن می‌کوشیدند.

آب انبارها؛ شریان پنهان در دل کویر و دارای سازه‌هایی قدرتمند هستند که می‌توانند فریادرس روزهای سخت در هنگام بحران باشند.