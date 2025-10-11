به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بذری ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته استاندارد، بیان کرد: با تامین اعتبار از محل منابع کشوری و استانی آزمایشگاه فلزات سنگین در خراسان جنوبی راه اندازی می شود.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ استاندارد در بین افراد جامعه، بیان کرد: اگر همه افراد جامعه از کالاهای ایرانی که نشان استاندارد دارند، استفاده کنند، این موضوع سبب افزایش کیفیت کالا و خدمات خواهد شد و قابلیت رقابت پذیری کالای ایرانی با کالاهای خارجی بالا خواهد رفت.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی در ادامه از راه اندازی آزمایشگاه فرآوری محصولات خام کشاورزی که در خراسان جنوبی تولید و عرضه می‌شود، خبر داد و گفت: همچنین آزمایشات انگ فلزات به دلیل وجود معادن طلا و تولید آن در استان خراسان جنوبی انجام می شود.

وی ادامه داد: اگر اختلافی بین تولید کنندگان و آزمایشگاه‌ها به وجود آید، اداره استاندارد به عنوان مرجع حاکمیتی می‌تواند نتیجه نهایی را درباره نتایج آزمون مورد نظر ارائه کند.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی در ادامه با بیان این که از واحدهای نمونه استانی در حوزه استاندارد تقدیر می‌شود، افزود: با توجه به نواقص موجود در وسایل بازی کودکان در بوستان‌ها، تاکنون بیش از ۲۰۰ مورد بازرسی از وسایل تفریحی را انجام داده‌ایم.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی اظهار کرد: در بازرسی‌های انجام شده بیش از ۶۰ درصد عدم انطباق با موارد استاندارد و بیش از ۴۰ درصد هم عدم انطباق بحرانی وجود داشت.

بذری خاطرنشان کرد: در حوزه ترازوهای و نازل های سوخت هم حدود ۳۰۰ مورد آزمون استاندارد اجباری انجام شده و ۷۰۰ مورد آزمون هم هر فصل از نازل‌های جایگاه های سوخت انجام می‌شود.

وی بیان کرد: در حوزه صادرات هم تاکنون ۳۰۰مورد نمونه برداری از مشتقات نفتی داشته ایم و ۸۸ مورد ارزیابی از مشتقات و فرآورده های نفتی انجام شده است.

بذری متذکر شد: با پیگیری استاندار کمیته تعیین ماهیت کالاهای مربوط به فرآورده های نفتی در استان با هدف تسهیل صادرات این کا لاها تشکیل شده است.

وی همچنین از انجام همه آزمایش های مربوط به آرد در استان به خصوص آرد کامل خبر داد.