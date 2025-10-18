رضا پورحسین رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت بسته‌های سلامت توضیحاتی داد و گفت: بسته‌های سلامت روان به‌عنوان یکی از راهکارهای کلیدی برای بهبود وضعیت روانی جامعه در نظر گرفته شده‌اند، ابلاغ و توزیع این بسته‌ها در میان دانشجویان و عموم مردم همچنان با چالش‌هایی مواجه است. این بسته‌ها پس از یک سال از تصویب، هنوز به مرحله اجرایی نرسیده‌اند، اگرچه دستور ابلاغ آن‌ها صادر شده است.

وی ادامه داد: این بسته‌ها که بر اساس فرهنگ بومی کشور طراحی شده‌اند، قرار است به ارتقا سلامت روان و کاهش مشکلات روانی جامعه کمک کنند. در این راستا، بسته‌های سلامت باید با توجه به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی ایران تدوین شوند تا اثربخشی بهتری در کاهش مشکلات روانی و اجتماعی داشته باشند.

پورحسین افزود: یکی از چالش‌های اصلی در مسیر ابلاغ این بسته‌ها، نیاز به تجدید نظر و اصلاحات در برخی جزئیات است که باعث تأخیر در اجرای آن‌ها شده است؛ حتی اگر بسته‌ها دچار نقص‌هایی باشند، باید این نقایص برطرف و فرآیند ابلاغ تسریع شود تا از بایگانی شدن آن‌ها جلوگیری شود.

وضعیت بهداشت روان دانشجویان

رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در خصوص وضعیت بهداشت روان دانشجویان متذکر شد: وضعیت عمومی جامعه تأثیر مستقیمی بر وضعیت روانی دانشجویان دارد. با وجود اینکه وضعیت نامطلوب بهداشت روان در برخی اقشار جامعه وجود دارد، اما این وضعیت در میان دانشجویان نیز وجود دارد. بسیاری از کارشناسان تأکید دارند که روند افزایشی مشکلات روانی در این گروه نگران‌کننده است.

وی اذعان کرد: در این شرایط، تأکید بر پیشگیری و رصد وضعیت سلامت روان دانشجویان به‌عنوان یک اولویت ضروری مطرح است. دانشگاه‌ها باید با نهادهای بیرونی همکاری داشته باشند و از ایجاد آسیب‌های روانی پیشگیری کنند. پیشگیری از مشکلات روانی باید در خارج از محیط دانشگاه نیز دنبال شود تا آسیب‌ها به محیط آموزشی و اجتماعی دانشجویان نرسد.

نقش نظام روانشناسی و روانشناسان در کاهش مشکلات روانی

پورحسین اظهارداشت: مسئله کاهش افکار خودکشی و مشکلات روانی دیگر نیز یکی از چالش‌های جدی در کشور است. در دیدار اخیر با معاون بهداشت وزارت بهداشت، نقش روانشناسان و نظام روانشناسی در کاهش این مشکلات مورد بحث قرار گرفت.

وی تصریح کرد: این نهادها مسئولیت سنگینی در کاهش افکار خودکشی و سایر مسائل روانی دارند، اما اطلاعات دقیقی از عملکرد آن‌ها و اثربخشی اقدامات در دسترس نیست. برای کاهش مشکلات روانی، همکاری گسترده‌تری بین دانشگاه‌ها، نهادهای دولتی و سازمان‌های تخصصی روانشناسی برقرار شود تا بتوان مشکلات موجود را به‌طور مؤثرتر مدیریت کرد.

رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: برای ابلاغ بسته‌های سلامت روان و نیاز به اصلاحات در جزئیات آن‌ها، این موضوع باید هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد تا از ایجاد آسیب‌های اجتماعی و روانی بیشتر جلوگیری شود. همچنین، توجه به پیشگیری و افزایش همکاری میان نهادهای مختلف، به‌ویژه در حوزه سلامت روان دانشجویان، به‌عنوان یک اولویت باید در دستور کار قرار گیرد تا جامعه‌ای سالم‌تر و مقاوم‌تر در برابر مشکلات روانی و اجتماعی داشته باشیم.