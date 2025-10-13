به گزارش خبرنگار مهر، کتاب احوال شخصیه و احکام قضا بخش سوم از ترجمه فارسی کتاب «المیسّر فی فقه الإمامیة» که پیش‌تر تحت‌عنوان «فقه میسّر» در دو جلد منتشر شده بود، در دسترس علاقمندان به مباحث فقهی قرار گرفت.

این مجلد تازه، شامل مباحث احوال شخصیه و احکام قضا است که به گفته حجت‌الاسلام «عبدالحسین عبیاوی» محقق علوم دینی و مترجم فقه میسّر، موضوعاتی از قبیل ازدواج، حقوق همسر، محارم، احکام سرپرستی، طلاق، وصیت، ارث و… را در بر می‌گیرد و در ضمن این موارد، به بخشی از مسائل مستحدثه مانند رحم اجاره‎ای نیز پرداخته شده است.

وی در پژوهش فقهی خود بر مسائلی متمرکز شده که ۹ مرجع دینی (شامل حضرات آیات: خمینی، خویی، خامنه‌ای، صدر، سیستانی، هاشمی‌شاهرودی، حائری، صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی) در آن‌ها به احتیاط فتوا داده‌اند و به اقتضا در بعضی از موضوعات، راهی موافق احتیاط برای خوانندگان محترم ارائه نموده است.

خاطرنشان می‌شود که ترجمه فارسی مجموعه سه‌جلدی فقه میسّر با همت انتشارات بوستان کتاب در قطع وزیری با جلد گالینگور به زیور طبع آراسته شده است.