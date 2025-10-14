توسعه زیرساخت شارژ خودروهای برقی توسط ایرانسل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با هدف تحقق چشمانداز توسعه پایدار، تشویق و تسهیل استفاده از خودروهای برقی، اقدام به توسعه ایستگاههای شارژ خودروهای برقی در ساختمانهای خود در تهران و دیگر شهرهای کشور کرده است.
این اقدام، با هدف تسهیل استفاده از خودروهای برقی، کاهش آلایندگیهای محیطزیستی و حمایت از گسترش حملونقل پاک صورت گرفته و گامی مؤثر در جهت همراهی با روند جهانی کاهش مصرف سوختهای فسیلی به شمار میآید.
زیرساختهای در نظر گرفته شده توسط ایرانسل، شامل شارژرهای سریع و استاندارد است که امکان تأمین انرژی خودروهای برقی را در کوتاهترین زمان ممکن فراهم میکند. این ایستگاهها در چهار نقطه تهران و در شهر اصفهان نصب و راهاندازی شده و این روند در ساختمانهای ایرانسل در دیگر شهرها نیز در حال اجرا است.
با توجه به رشد روزافزون استفاده از خودروهای برقی در جهان، ایجاد چنین زیرساختهایی نقش مهمی در توسعه فرهنگ استفاده از انرژیهای پاک دارد. ایرانسل به عنوان پیشگام در ارائه خدمات نوین دیجیتال، همواره تلاش میکند تا با سرمایهگذاری در پروژههای نوآورانه، زمینه ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و حفاظت از محیطزیست را فراهم آورد.
ایرانسل، نخستین ارائهدهنده ۵G و پیشرو در کاهش شکاف دیجیتال، با رویکرد پایداری کسبوکار و در چارچوب سرمایهگذاری اجتماعی شرکتی، علاوه بر محرومیتزدایی ارتباطی در مناطق کمبرخوردار، با اجرای طرحهای زیستمحیطی از جمله کمپین پیامکهای هشدار برای حفاظت از یوز ایرانی، مدیریت انتشار کربن و پروژههای کاهش کربن مانند درختکاری، نصب نیروگاههای خورشیدی در مدارس و استفاده از راهکار نوآورانه مبتنی بر هوش مصنوعی برای بهینهسازی مصرف انرژی شبکه، نشان داده است که مسئولیت اجتماعی را در ابعاد گسترده، از فراگیری ارتباطات دیجیتال تا حفاظت از محیط زیست، دنبال میکند.
ایرانسل امیدوار است با گسترش شبکه شارژرهای برقی در سراسر کشور، سهم خود را در کاهش آلوگی هوا و تحقق آیندهای سبز و پایدار ایفا کند.
