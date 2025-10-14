سه فیلم کوتاه کردستان نامزدهای جشنواره «فرشته تابناک» روسیه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری مردستان، فیلمهای کوتاه «تصمیم» به کارگردانی بختیار خلیلی و تهیهکنندگی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان، «کار» به کارگردانی و تهیهکنندگی خالد گویلیان و انجمن سینمای جوان ایران دفتر سنندج، و همچنین فیلم «امید» به کارگردانی بهرام مرادی و تهیهکنندگی نیشتمان صالحی (نیشتمان پیکچرز)، به بخش پایانی این جشنواره معتبر روسیه راه پیدا کردند.
جشنواره جهانی «فرشته تابناک» مختص اکران آثار فیلمسازان جهان با هدف جامع «فرهنگ معنوی و اخلاقی نسل جوان در روسیه و جهان» برگزار میشود.
این جشنواره که یکی از پروژههای اولویتدار با هدف آشنایی جوانان با سنتها و ارزشهای معنوی و اخلاقی است، با حمایت وزارت فرهنگ روسیه از تاریخ ۱۰ تا ۱۶ آبانماه ۱۴۰۴ در شهر مسکو، پایتخت این کشور برگزار خواهد شد.
مسئولیت پخش بینالمللی این آثار ایرانی در جشنواره روسیه را آژانس پخش «کات فیلم» بر عهده دارد.
