به گزارش خبرنگار مهر، همسر شهید حاج رمضان ایزدی بعدازظهر سه شنبه در آئین رونمایی از کتاب «طرح محو اسرائیل»، گفت: حاج رمضان در تمامی لحظات زندگی، معنای واقعی مجاهدت در راه خدا را به نمایش گذاشت و همواره ذوب در ولایت بود.



وی ادامه داد: طی ۴۲ سال همراهی با حاج رمضان، هرگز شاهد هیچ رفتار خلاف شرعی از او نبودم و زندگی او سراسر قرآن و عمل به آن بود، چه در نقش قاری و چه در زمینه عمل به مفاهیم قرآنی.



همسر شهید ایزدی با اشاره به برخی شایعات نادرست درباره زندگی او افزود: غلوهایی که درباره حاج رمضان مطرح می‌شود، مانند خواندن روزانه پنج ساعت قرآن یا توانایی طی‌الارض، صحیح نیست و با این حال، انس او با قرآن واقعی و مؤثر بود و گاهی در ماه رمضان روزانه سه تا پنج جز قرآن می‌خواند که همین تعلق قلبی، الهام‌بخش مقاومت مردم فلسطین شد، تا جایی که حتی در کشورهایی مانند انگلستان، مردم علیه رژیم صهیونیستی شعار می‌دهند.



وی همچنین به نگاه راهبردی شهید ایزدی اشاره کرد و گفت: حاج رمضان معتقد بود مبارزه با اسرائیل باید نهادینه و در تمام ابعاد مورد توجه قرار گیرد و زندگی او همواره به اهل‌بیت (ع) پیوند داشت و در ایام ولادت و شهادت اهل‌بیت، یاد و ذکر خدا در همه امور جاری بود.



همسر شهید ایزدی با مرور سوابق مبارزاتی او افزود: فعالیت حاج رمضان از سال ۱۳۶۳ در لبنان آغاز شد و همواره با مجاهدان فلسطینی در ارتباط بود و او به ویژه روی تربیت و همراهی جوانان توجه داشت و بسیاری از آنان مانند شهید احسان، در مسیر همراهی با حاج رمضان به شهادت رسیدند.



وی تأکید کرد: راه حاج رمضان، راه قرآن و عمل به آن بود و او فردی خوش‌مشرب، اهل سفر و با محبت به فرزندان شهدا بود و حتی ریز نمرات تحصیلی آنان را پیگیری می‌کردو با وجود دوری یک سال و نیم از خانواده، دل همه را داشت و پایبندی او به مسجد و جماعت همواره مشهود بود.



همسر شهید ایزدی با اشاره به تأثیرگذاری اخلاقی همسرش گفت: حضور حاج رمضان اطرافیان را تحت تأثیر قرار می‌داد، حتی کسانی که پیش از آن اهل نماز نبودند، با مراوده کوتاه با او نمازخوان می‌شدند و او نمونه‌ای بارز از تربیت‌شده مکتب امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب اسلامی بود و زندگی در کنار او سراسر آرامش، معنویت و محبت بود و الگویی که می‌تواند برای نسل جوان الهام‌بخش باشد.