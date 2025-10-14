به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان بعدازظهر سه شنبه در مراسم آئین رونمایی کتاب «طرح محو اسرائیل»، اظهار کرد: تولید این اثر حاصل یک کار فکری و علمی جمعی است که می‌تواند الگویی برای فعالیت‌های فکری در حوزه‌های علمیه باشد.



وی با اشاره به ضرورت شکل‌گیری زیست علمی و فکری جمعی در میان طلاب و نخبگان حوزوی گفت: یکی از ضعف‌های امروز حوزه‌های علمیه، کم‌توجهی به تولیدات گروهی و هم‌افزایی فکری است ث کتاب «طرح محو اسرائیل» نشان داد که کار جمعی چگونه می‌تواند به نتایجی عمیق‌تر و علمی‌تر منتهی شود.



حجت الاسلام پناهیان با بیان اینکه دشمن‌شناسی از ضروری‌ترین نیازهای امروز جامعه علمی و دینی است، تصریح کرد: برای شناخت دشمن و فهم راه‌های مقابله با او، نیازمند پژوهش‌های دقیق، منسجم و گروهی هستیم و این اثر گامی ارزشمند در همین مسیر و تلاشی در جهت تبیین اندیشه‌های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب درباره مسئله فلسطین است.



وی در ادامه با اشاره به محور فکری کتاب گفت: تمرکز اصلی این اثر بر اندیشه‌های دو رهبر انقلاب اسلامی است، دو شخصیتی که هر یک دارای مکتب فکری و نظریه‌ای مستقل‌اند.



وی ادامه داد: برای شناخت مکتب فکری انقلاب اسلامی، مطالعه دقیق صحیفه امام خمینی (ره) باید در اولویت قرار گیرد تا از لایه‌های اندیشه‌ای این مکتب غفلت نشود.



حجت الاسلام پناهیان افزود: در بسیاری از کشورهای منطقه، به‌ویژه در میان رزمندگان یمنی، مطالعه آثار امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب به‌عنوان منبعی اصلی برای درک مسیر مبارزه با استکبار مورد توجه جدی قرار دارد.



وی اضافه کرد: شهید سید حسن نصرالله نیز در بیانات خود اشاره کرده بود که سرچشمه اصلی معرفت و راهبرد مقاومت را در اندیشه‌های رهبری انقلاب یافته است.



این استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه کتاب «طرح محو اسرائیل» نقطه آغاز یک مسیر علمی است، اظهار کرد: کلیات طرح در این کتاب مطرح شده و لازم است در ادامه، پژوهش‌های عمیق‌تری برای واکاوی ابعاد جزئی‌تر این موضوع انجام شود.



وی عنوان کرد: شهیدان ایزدی و نصرالله از چهره‌هایی هستند که سیره و اندیشه آنان می‌تواند راهنمای پژوهش‌های بعدی در این مسیر باشد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود، اصالت طرح جمهوری اسلامی ایران درباره مسئله فلسطین را برگرفته از تفکر امام و رهبر انقلاب دانست و افزود: مبنای این طرح، قیام و بیداری خود ملت فلسطین است، نه دخالت نظامی نیروهای خارجی و جمهوری اسلامی ایران با ارائه یک الگوی الهام‌بخش، ملت‌ها را به حرکت در مسیر آزادی و استقلال فراخوانده است.



پناهیان یادآور شد: همه تلاش‌هایی که مجاهدانی چون حاج رمضان انجام دادند، برای بیدارسازی ملت فلسطین و احیای روح مقاومت در میان آنان بود و باید زندگی و خاطرات این مجاهدان در قالب آثار هنری و رسانه‌ای بازآفرینی شود تا نسل جوان با چنین الگوهایی آشنا گردد.



وی با اشاره به تأثیرات نبرد غزه بر افکار عمومی جهان گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه، جایگاه جمهوری اسلامی در سطح بین‌الملل برجسته‌تر از گذشته شد و نام رهبر انقلاب به‌عنوان شخصیتی قهرمان و الهام‌بخش در میان ملت‌های مختلف شناخته می‌شود.



پناهیان در ادامه به نقش برجسته شهید حاج رمضان، از فرماندهان جبهه مقاومت، پرداخت و اظهار کرد: این شهید والامقام از پایه‌گذاران موکب علمای فلسطین و موکب جوانان فلسطینی بود و تلاش کرد پیوند میان عالمان دینی و نسل جدید مجاهدان را تقویت کند.



وی گفت: زندگی او نمونه‌ای کامل از اخلاص، معنویت و مجاهدت در مسیر آزادی فلسطین است و سزاوار است در قالب یک اثر فاخر هنری برای معرفی به نسل جوان بازآفرینی شود.