کاغذلو: تهران مقصد معتادان متجاهر سراسر کشور شده است

حسین کاغذلو، در گفتگو با خبرنگار مهر، از گسترش خدمات درمانی و حمایتی به معتادان متجاهر در مراکز نگهداری استان خبر داد و گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های جهادی، خدمات جدیدی همچون دندان‌پزشکی و آموزش‌های بازتوانی در حال ارائه است.

کاغذلو در ادامه اظهار داشت: بخش قابل توجهی از معتادان متجاهر کشور در شهر تهران و استان مستقر هستند و مراکز متعددی ذیل ماده ۱۶ برای نگهداری این افراد در مناطق مختلف از جمله اخوان، اخترآباد، سروش کهریزک و شرق تهران فعال است.

وی افزود: خوشبختانه ظرفیت نگهداری در این مراکز مطلوب است، اما با توجه به اینکه بسیاری از معتادان از سایر استان‌ها به تهران می‌آیند، حجم مراجعات بالا است. در شش ماه گذشته توانستیم تعداد زیادی از این افراد را جمع‌آوری و در مراکز درمان و سم‌زدایی نگهداری کنیم.

کاغذلو با اشاره به اقدامات نوآورانه در حوزه درمان معتادان عنوان کرد: در مرکز سروش، با همکاری گروه‌های جهادی خدمات دندان‌پزشکی برای مددجویان ارائه شد و در مرکز اخوان نیز طرح‌های تازه‌ای در زمینه درمان و آموزش در حال اجرا است. این اقدامات مقطعی نیست، بلکه برنامه‌ای مستمر در طول سال محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: به همه شهرستان‌های استان تهران و شهرداری‌ها تأکید کرده‌ایم که گرمخانه‌هایی برای اسکان این افراد ایجاد کنند. همچنین خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد توانمند نیز پای کار آمده‌اند تا در زمینه‌هایی مانند تغذیه و خدمات رفاهی کمک‌رسان باشند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران در پایان گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و نهادهای مردمی، شرایط فعلی نگهداری و بازتوانی معتادان متجاهر در استان تهران مطلوب بوده و در مسیر بهبود مستمر قرار دارد.