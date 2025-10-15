به گزارش خبرنگار مهر، نشست معرفی سیونهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور و جشن ازدواج ۱۵۰۰ زوج دانشگاههای استان اصفهان عصر چهارشنبه ۲۳ مهرماه برگزار شد.
در این نشست، حجتالاسلام حسن عارضی، دبیر جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان، اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مفهوم دانشگاه اسلامی با رویکرد تلفیق علم و ایمان در کشور شکل گرفت و جشنواره قرآن و عترت نیز در همین مسیر، بهعنوان یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی و معرفتی دانشگاهی، هر سال برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه سیونهمین دوره جشنواره به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میشود، گفت: شهید دکتر طهرانچی پیش از شهادت، تأکید داشتند که نوبت برگزاری این رویداد به دانشگاه آزاد اسلامی برسد؛ چرا که ایشان انس ویژهای با قرآن داشتند و همواره بر گسترش فعالیتهای قرآنی در محیطهای علمی تأکید میکردند.
دبیر جشنواره ملی قرآن و عترت افزود: اگر دانشگاهی اسلامی باشد، نمیتواند نسبت به قرآن و عترت بیتفاوت باشد. باید انس با قرآن و معارف اهلبیت (ع) در متن فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشگاهها جریان داشته باشد و صرفاً به برگزاری جشنوارهها محدود نشود.
وی تصریح کرد: این جشنواره یادآور حدیث پیامبر اکرم (ص) است که فرمودند «اگر به قرآن و عترت تمسک جویید، هرگز گمراه نخواهید شد»، و اگر امروز در جامعه گمراهی یا سردرگمی وجود دارد، بهدلیل فاصله گرفتن از این دو میراث گرانبهاست.
حجتالاسلام عارضی با اشاره به نگاه تمدنی دانشگاه آزاد اسلامی به قرآن و عترت گفت: این دانشگاه معتقد است قرآن و عترت باید جهتگیری علمی و فرهنگی محیطهای دانشگاهی را مشخص کند. در همین راستا، سیونهمین جشنواره ملی قرآن و عترت با شعار «دکتر طهرانچی؛ شهید راه قرآن و علم» برگزار میشود تا پیوند میان علم، ایمان و مجاهدت علمی یادآوری شود.
وی با تأکید بر اینکه علم و قرآن دو مسیر جدا از هم نیستند، افزود: هدف دانشگاه اسلامی، تربیت «مؤمن عالم» یا «عالم مؤمن» است. شهید طهرانچی نمونهای از این الگو بود؛ دانشمندی که علمش در خدمت جامعه قرار گرفت و قرآن به علم او جهت داد.
دبیر جشنواره ملی قرآن و عترت با بیان اهداف برگزاری این جشنواره گفت: سه هدف اصلی عبارتاند از ترویج فرهنگ قرآنی در محیط دانشگاهی، شناسایی استعدادهای برتر در حوزههای قرآنی و هنری، و تلفیق هنر، فناوری و پژوهش با معارف قرآن.
وی از حضور گسترده دانشجویان در این دوره خبر داد و افزود: بیش از ۵۵۰ دانشجو از دانشگاههای سراسر کشور به مرحله ملی راه یافتهاند و آثارشان در ۱۴ رشته تخصصی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
حجتالاسلام عارضی در پایان با اشاره به بخشهای مختلف جشنواره گفت: جشنواره شامل شش محور اصلی است؛ بخش آوایی (تلاوت، اذان، مدیحهسرایی)، بخش معارفی (قرآن و نهجالبلاغه)، بخش پژوهشی (مقالات و تحقیقات قرآنی)، بخش فناوری و رسانه (نرمافزار و تولیدات دیجیتال)، بخش هنری (آثار تجسمی و تصویری) و بخش ادبی و نوآوری قرآنی شامل شعر، نثر، داستان و ایدههای خلاق.
نظر شما