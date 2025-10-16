گرزین: ملت ایران با ایمان و استقامت، پیروز جنگ ۱۲ روزه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین، شامگاه چهارشنبه در مراسم وداع شهید محمد هاشم سلطانی، ضمن تبریک انتصاب به فرمانده جدید سپاه استان و تبریک به خانواده این شهید والامقام سلطانی، گفت: آغاز مسئولیت فرماندهی سپاه در گلستان همزمان با بازگشت پیکر یکی از پرافتخارترین سرداران شهید استان است؛ شهیدی که همانند بسیاری از رزمندگان این سرزمین، زندگی خود را وقف خدمت به اسلام و انقلاب کرد، که این را به فال نیک می‌گیریم.

وی با اشاره به جایگاه شهدا در فرهنگ اسلامی افزود: براساس کلام خداوند متعال، شهدا زنده‌اند و حضور و اثرگذاری آن‌ها در مسیر انقلاب همیشگی است. شهید سلطانی و همرزمانش با ایمان، استقامت و اخلاص راهی را پیمودند که سبب عزت و اقتدار امروز ملت ایران شده است.

گرزین ادامه داد: ایستادگی شهید سلطانی و رزمندگان در عملیات کربلای ۴، نمونه‌ای از غیرت، شجاعت و ولایت‌مداری ملت ایران است. همان روحیه امروز نیز در جنگ ۱۲ روزه اخیر نمایان شد؛ جایی که شهدای گلستان همچون شهید منصور گرگیج و شهید طاها گرایلو و شهید کردکتولی و دیگرشهیدان جنگ ۱۲ روزه، با فداکاری جان خود را تقدیم کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به سخنان معروف سردار شهید قاسم سلیمانی گفت: ما ملت امام حسین (ع) هستیم و معنای این جمله یعنی استقامت، ایثار و باور راسخ در برابر همه قدرت‌های ظالم جهان است.

وی با بیان اینکه ملت ایران در ۴۷ سال گذشته علی‌رغم همه تحریم‌ها، تهدیدها و جنگ‌ها مسیر خود را با ثبات و عزم راسخ ادامه داده است، اظهار کرد: امروز شیعه و سنی، ترکمن و بلوچ و همه اقوام و مذاهب زیر پرچم ولایت و رهبری متحدند و این اتحاد رمز اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی است.

گرزین خاطرنشان کرد: شهید سلطانی و همه شهدای انقلاب اسلامی در حقیقت فرماندهان معنوی این ملت تاریخ‌سازند. با هدایت ولی‌فقیه و الهام از راه شهدا، ملت ایران به قله عزت و پیروزی نزدیک‌تر می‌شود.