قائم پناه: گازوئیل کشور تقریباً سه برابر سال قبل ذخیره شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، عصر چهارشنبه به ریاست محمد جعفر ائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

قائم پناه در این نشست، گفت: با تمهیداتی که به همت همه ی دستگاه‌های اجرایی اندیشیده شده است، امسال گازوئیل کشور تقریباً به میزان سه برابر سال قبل ذخیره شده است و امیدواریم با این حجم ذخیره هم در تأمین انرژی در فصل سرد سال هم در کاهش آلودگی هوای ناشی از مازوت سوزی، موفقیت بیشتری در سال جاری داشته باشیم.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به لزوم کاهش مازوت سوزی در نیروگاه‌های کشور افزود: در تلاش هستیم تا مازوت کم سولفور در نیروگاه‌ها توزیع کنیم. در حال حاضر حدود ۲۵۰ میلیون لیتر مازوت کم سولفور آماده است و در نیروگاه‌های مختلف در حال توزیع است تا در زمان مورد نیاز استفاده شود. با توجه به ذخیره گازوئیل بیشتر در سال جاری، نیروگاه‌هایی که گازوئیل بیشتر مصرف می‌کنند مازوت کمتر مصرف خواهند نمود.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه یکی از عوامل تأثیر گذار در آلودگی هوای کلانشهرها و تهران، کامیون‌ها هستند، افزود: ۲۶ درصد ذرات آلودگی مربوط به کامیون هاست و ۱۶ هزار کامیون دارای عمر ۵۰ سال به بالاتر داریم و در این جلسه تصمیم گرفته شد با توجه به مصرف سوخت بالا و آلودگی هوای زیاد، با ارائه جدول زمان بندی و اطلاع رسانی مستمر، شفاف و اقناعی، فرایند اسقاط این کامیون‌ها شروع شود.

وی افزود: در فرایند اسقاط تلاش می‌کنیم کامیون‌های فرسوده را با دو روش از چرخه خارج کنیم. تعدادی از این کامیون‌ها را در صورت تمایل افراد، بصورت نقدی اسقاط می‌کنیم و بخشی دیگر را بصورت جایگزینی خودروهای نو با فرسوده عمل می‌کنیم.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از مسائل مهم در کاهش آلودگی هوا ارتقا کیفیت سوخت است، تصریح کرد: برنامه دولت تولید گازوئیل یورو ۴ و بنزین یورو ۴ است و در این جلسه مقرر شد سازمان استاندارد در نشست بعدی گزارشی از ارزیابی استاندارهای کیفیت سوخت در کشور از جمله سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها ارائه کند.

قائم پناه در پایان با اشاره به ضرورت جلب مشارکت بیشتر مردم در مدیریت و کاهش آلودگی هوا و عوامل آلاینده هوای کلانشهرها ادامه داد: دریافت معاینه فنی یکی از نمادهای مشارکت مردم در کاهش آلودگی هواست. در تهران چندین هزار خودرو معاینه فنی ندارند و تقریباً ۱۲ درصد خودروهای تهران که به مرتکز معاینه فنی مراجعه می‌کنند، آلاینده هستند و در این نشست مصوب شد که با اتصال بانک‌های اطلاعاتی شهرداری، پلیس و وزارت کشور، خودروهای فاقد معاینه فنی با جریمه مواجه شوند.

گفتنی است در این نشست که دکتر شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست نیزحضور داشت، گزارشی از اجرای مصوبات جلسات پیشین در خصوص برقی سازی موتور سیکلت های کار ارائه گردید.

همچنین در این جلسه گزارشی از روند تولید و توزیع نفتگاز یورو ارائه شد و وضعیت مرکز معاینه فنی کشور نیز مورد بحث بررسی قرار گرقت