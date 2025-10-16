ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی واحدهای صنفی و معابر عمومی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی جانشین فرمانده انتظامی لرستان امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای لبیک به مطالبات به حق مردمی و بر اساس تدابیر فرماندهی انتظامی استان، طرح ویژهای تحت عنوان «گشتهای تلفیقی» در سطح شهرستان مرکز استان آغاز به کار کرده است.
وی افزود: این گشتها بهصورت همزمان و ترکیبی از کارشناسان مجرب پلیس نظارت بر اماکن عمومی، پلیس راهنماییورانندگی، پلیس آگاهی و نیروهای انتظامی تشکیل شدهاند تا نظارت دقیقتری بر سطح شهر اعمال شود.
جانشین فرمانده انتظامی لرستان، هدف از اجرای این طرح را ارتقای محسوس امنیت اجتماعی و ساماندهی واحدهای صنفی و معابر عمومی عنوان کرد و گفت: تمرکز اصلی این عملیات بر نظارت و برخورد با خودروها و واحدهای صنفی بعضاً هنجارشکن است، بهویژه تالارها، قهوهخانهها و رستورانهای سنتی که در موارد خاصی موازین قانونی را رعایت نمیکنند.
سرهنگ ابدال چگنی، تأکید کرد: همچنین، رانندگان و راکبان خودرو و موتورسیکلتهایی که با رفتار هنجارشکنانه و ایجاد مزاحمت برای شهروندان موجب سلب آسایش عمومی میشوند، در دستور کارویژه پلیس قرار دارند و با قاطعیت با آنها برخورد خواهد شد، این طرح جامع بهزودی در تمامی شهرستانهای تابعه استان نیز با همین ساختار اجرایی خواهد شد.
