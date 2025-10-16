پزشکیان: مفاهیم دینی را باید برای زندگی کردن بیاموزیم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان در آئین افتتاحیه چهارمین کنگره بین‌المللی نهج البلاغه با موضوع حکمرانی علوی در مرکز همایش‌های بین المللی اصفهان با تأکید بر ضرورت عمل‌گرایی در فهم دین گفت اگر مفاهیم قرآن و نهج‌البلاغه در مدیریت و رفتار ما جاری شود، جامعه اسلامی به تعالی واقعی می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: اسلام ذاتاً بی‌عیب است و هر نقصی از ما مسلمانان به دلیل بی‌عملی است نه از دین.

دین برای زندگی است نه مردگان

پزشکیان با درود به بنیان‌گذار انقلاب و یاد شهیدان گفت قرآن و نهج‌البلاغه برای زندگی انسان‌ها نازل شده‌اند نه برای قرائت بر مردگان.

وی یادآور شد دوران تحصیل خود در ارومیه با فضای غیر دینی و شبهات چپ‌گرایانه مواجه بوده است و همین مسئله او را به مطالعه عمیق قرآن سوق داد تا بتواند با استدلال از برتری دین دفاع کند.

رئیس جمهور کشورمان گفت: دینی که برتر است باید انسان را در مسیر برتری قرار دهد، نمی‌شود دین برتر باشد و پیروانش در ضعف بمانند.

وی ابراز کرد: سوره الرحمن و آیات مربوط به اقیموا الوزن بالقسط بیانگر لزوم اجرای عدالت در همه امور است نه فقط در احکام عبادی.

حکومت علوی برای اجراست نه شعار

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که روح خدایی در انسان‌ها و به‌ویژه در نسل جوان وجود دارد و وظیفه مربی و مدیر آزاد کردن این ظرفیت الهی است.

وی ابراز کرد: در نامه امام علی (ع) به مالک‌اشتر نوع کامل حکومت‌داری بر پایه عدالت، رحمت و پاسخگویی تبیین شده است و اگر همان دستورالعمل اجرا شود، کشور از این رو به آن رو می‌شود.

پزشکیان افزود: در نظام علوی حاکم باید با تقوا و بر اساس کتاب خدا عمل کند نه با ادعا و شعار.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: هیچ‌وقت نباید گفت من امیرم و دیگران باید اطاعت کنند زیرا چنین ادبیاتی دین را ضعیف و دل‌ها را پریشان می‌کند.

پزشکیان همچنین در نقد مدیریت‌های جزیره‌ای گفت وقتی اختیارها تکه‌تکه باشد و پاسخگویی کامل نباشد، عدالت اجرایی شکل نمی‌گیرد، افزود: معیار حق و باطل در حکومت، نظر مردم است؛ اگر مردم از مدیر بیزارند مشکل از مدیر است نه از مردم.

عدالت، ریشه اسلام و معنای تقوا در عمل

رئیس‌جمهور تقوا را حرکت بدون خطا دانست و گفت متقی کسی است که یا حرف درست می‌زند یا در برابر حرف درست سر فرو می‌آورد.

وی با بیان اینکه در هر نماز جمعه می‌گوئیم تقوا اما کمتر کسی معنای عملکردی آن را در مدیریت و رفتار خود اجرا می‌کند، ادامه داد: حرف حق باید ریشه‌دار باشد و مدیر مؤمن نباید هر روز جهت گفتار خود را عوض کند.

پزشکیان تأکید کرد: اگر مفاهیم نهج‌البلاغه در اداره جامعه به کار بسته شود، پیشرفته‌ترین نظریات مدیریتی جهان را در خود دارد.

وی با اشاره به خطبه ۱۸ حضرت علی (ع) گفت: اختلاف قضات با وجود کتاب واحد و پیامبر واحد نشانه دوری از معیارهای دقیق و عصیان در برابر دستور خداست.

رئیس‌جمهور با اشاره به بحران‌های اخلاقی و مدیریتی در جامعه افزود: اسلام برای اجراست نه قرائت و هیچ آزاده‌ای در دنیا در برابر صداقت و عدالت سر خم نمی‌کند حتی اگر با او دشمن باشد.

وی با یادآوری داستان امام حسین (ع) تأکید کرد که آزادی‌خواهان جهان در برابر فداکاری و حق‌طلبی عاشورایی خضوع می‌کنند.

پزشکیان ابراز کرد: اگر افکار و اندیشه‌های قرآنی و علوی در رفتارهای مدیریتی ما جاری شود، بی‌نیاز از سخنرانی خواهیم بود، مردم صداقت را در عمل خواهند دید.

وی ابراز امیدواری کرد اجلاس روحانیون و دانشگاهیان به اصلاح رفتارها و تربیت الگوهایی منجر شود که زینت امام باشند نه بار بر دوش او.

رئیس‌جمهور از برگزارکنندگان نشست تشکر کرد و گفت: باید همواره به سمت خدا و تعالی حرکت کرد، چرا که هر آنچه انسان را از مسیر رشد بازدارد، اعراض از حقیقت است.