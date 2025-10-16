  1. استانها
  2. اصفهان
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۴

حجت‌الاسلام سالک: تصویب شورای عالی توسعه نهج‌البلاغه ضروری است

حجت‌الاسلام سالک: تصویب شورای عالی توسعه نهج‌البلاغه ضروری است

اصفهان- رئیس چهارمین کنگره بین‌المللی راه نجات و حکمرانی علوی از رئیس جمهور خواستار تصویب فوری شورای عالی توسعه نهج‌البلاغه در شورای انقلاب فرهنگی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد سالک، رئیس چهارمین کنگره بین‌المللی راه نجات و حکمرانی علوی در مراسم افتتاحیه این رویداد که با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: اساس هر حرکت انقلابی و پایدار، تقوا و اجرای فرامین نهج‌البلاغه است که محور حکمرانی علوی را تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه اصفهان، ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور، به پایتخت تمدن اسلامی خوش آمدید سرزمینی با ۲۳ هزار شهید و ایثارگر و بزرگانی که در در گلستان شهدای تخته‌فولاد آرمیده‌اند؛ اصفهان شهر آموزش و گسترش نهج‌البلاغه در جهان است و حوزه علمیه آن، پایگاه تفسیر سخنان امیرالمؤمنین (ع) به شمار می‌رود. هنر در مناره‌های گنبد شیخ لطف‌الله را می‌توان دید و اصفهان همزمان شهر گردشگری و صنعت گردشگری است.

حجت‌الاسلام سالک با استناد به کلام امام علی (ع)، افزود: حکمرانی علوی بر قاعده سیاست‌گذاری استوار است و حوزه علمیه اصفهان دو اقدام کلیدی در مسیر توسعه فرهنگ نهج البلاغه انجام داده است یکی راه‌اندازی مرکز نهج‌البلاغه با ۹ کارگروه و دوم برگزاری چهار کنگره بین‌المللی است.

رئیس کنگره بین المللی راه نجات، نهج البلاغه و حکمرانی علوی سخنرانی اخیر پزشکیان در سازمان ملل را ستود و گفت: شجاعت شما در بیان مظلومیت مردم غزه و محکومیت نسل‌کشی‌ها و جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در دفاع مقدس ۱۲ روزه، افتخاری برای ما بود و این، آموزه‌ای از مکتب امیرالمؤمنین (ع) است که در برابر جهانیان فریاد زدید.

وی بر به‌روزرسانی مسائل نهج‌البلاغه و پذیرش مرجعیت علمی آن تأکید کرد و افزود: افتتاح این کنگره، طلاییه‌ای نو برای جلب حمایت و گسترش آن است. این حرکت مردمی، نیازمند پشتیبانی ملی است.

حجت‌الاسلام سالک به بحران آب اصفهان اشاره کرد و گفت: حکمرانی آب، کلید برون‌رفت از خشکسالی است. کشاورزان و محرومان ضربه سنگینی خورده‌اند؛ با ورود قاطع شما انتظار داریم حق اصفهان در شورای عالی آب محقق شود.

وی بر حکمرانی حیا و عفت تاکید کرد و گفت: بی عفتی و بی‌حیایی عامل سقوط جامعه است و مؤمنان انتظار برخورد قاطع با عوامل فساد را دارند.

حجت‌الاسلام سالک خطاب به رئیس‌جمهور گفت: تقاضا داریم در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب شورای عالی توسعه نهج‌البلاغه در کشور را دستور فرمائید.

کد خبر 6624486

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها