به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد سالک، رئیس چهارمین کنگره بین‌المللی راه نجات و حکمرانی علوی در مراسم افتتاحیه این رویداد که با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: اساس هر حرکت انقلابی و پایدار، تقوا و اجرای فرامین نهج‌البلاغه است که محور حکمرانی علوی را تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه اصفهان، ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور، به پایتخت تمدن اسلامی خوش آمدید سرزمینی با ۲۳ هزار شهید و ایثارگر و بزرگانی که در در گلستان شهدای تخته‌فولاد آرمیده‌اند؛ اصفهان شهر آموزش و گسترش نهج‌البلاغه در جهان است و حوزه علمیه آن، پایگاه تفسیر سخنان امیرالمؤمنین (ع) به شمار می‌رود. هنر در مناره‌های گنبد شیخ لطف‌الله را می‌توان دید و اصفهان همزمان شهر گردشگری و صنعت گردشگری است.

حجت‌الاسلام سالک با استناد به کلام امام علی (ع)، افزود: حکمرانی علوی بر قاعده سیاست‌گذاری استوار است و حوزه علمیه اصفهان دو اقدام کلیدی در مسیر توسعه فرهنگ نهج البلاغه انجام داده است یکی راه‌اندازی مرکز نهج‌البلاغه با ۹ کارگروه و دوم برگزاری چهار کنگره بین‌المللی است.

رئیس کنگره بین المللی راه نجات، نهج البلاغه و حکمرانی علوی سخنرانی اخیر پزشکیان در سازمان ملل را ستود و گفت: شجاعت شما در بیان مظلومیت مردم غزه و محکومیت نسل‌کشی‌ها و جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در دفاع مقدس ۱۲ روزه، افتخاری برای ما بود و این، آموزه‌ای از مکتب امیرالمؤمنین (ع) است که در برابر جهانیان فریاد زدید.

وی بر به‌روزرسانی مسائل نهج‌البلاغه و پذیرش مرجعیت علمی آن تأکید کرد و افزود: افتتاح این کنگره، طلاییه‌ای نو برای جلب حمایت و گسترش آن است. این حرکت مردمی، نیازمند پشتیبانی ملی است.

حجت‌الاسلام سالک به بحران آب اصفهان اشاره کرد و گفت: حکمرانی آب، کلید برون‌رفت از خشکسالی است. کشاورزان و محرومان ضربه سنگینی خورده‌اند؛ با ورود قاطع شما انتظار داریم حق اصفهان در شورای عالی آب محقق شود.

وی بر حکمرانی حیا و عفت تاکید کرد و گفت: بی عفتی و بی‌حیایی عامل سقوط جامعه است و مؤمنان انتظار برخورد قاطع با عوامل فساد را دارند.

حجت‌الاسلام سالک خطاب به رئیس‌جمهور گفت: تقاضا داریم در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب شورای عالی توسعه نهج‌البلاغه در کشور را دستور فرمائید.