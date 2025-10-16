  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۶

تساوی شهرداری بندرعباس در دیدار خارج از خانه مقابل ثامن فردوسی مشهد

تساوی شهرداری بندرعباس در دیدار خارج از خانه مقابل ثامن فردوسی مشهد

بندرعباس - تیم فوتبال شهرداری بندرعباس در دومین هفته از رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور در دیداری خارج از خانه به مصاف تیم ثامن فردوسی مشهد رفت و به نتیجه یک بر یک دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار عصر روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه در مشهد برگزار شد و دو تیم که در هفته نخست عملکرد متفاوتی داشتند در این مسابقه به تقسیم امتیاز رضایت دادند.

شهرداری بندرعباس ابتدا یک گل عقب افتاد اما محمدحسین علی‌پور در دقیقه ۷۶ روی یک ضربه پنالتی گل تساوی تیمش را به ثمر رساند.

با این نتیجه هر یک از تیم‌ها یک امتیاز کسب کردند و نماینده هرمزگان با یک امتیاز در انتهای جدول گروه دوم لیگ دسته دوم قرار گرفت.

لیگ دسته دوم فوتبال کشور با حضور ۲۸ تیم در دو گروه ۱۴ تیمی برگزار می‌شود.

دو نماینده استان هرمزگان شامل فولاد هرمزگان در گروه نخست و شهرداری بندرعباس در گروه دوم حضور دارند و در گروه دوم با تیم‌هایی چون شاهین بندر عامری، سپاهان ب، ایرانجوان بوشهر، ستارگان سرخ آسیا، آسمان گلستان، پاس همدان، چوکا تالش، شایان دیزل فارس، شهر آرکا البرز، نفت مسجدسلیمان، دنا یاسوج، ثامن فردوسی مشهد و اسپاد تهران هم‌گروه هستند.

کد خبر 6624549

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها