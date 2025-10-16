تساوی شهرداری بندرعباس در دیدار خارج از خانه مقابل ثامن فردوسی مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار عصر روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه در مشهد برگزار شد و دو تیم که در هفته نخست عملکرد متفاوتی داشتند در این مسابقه به تقسیم امتیاز رضایت دادند.

شهرداری بندرعباس ابتدا یک گل عقب افتاد اما محمدحسین علی‌پور در دقیقه ۷۶ روی یک ضربه پنالتی گل تساوی تیمش را به ثمر رساند.

با این نتیجه هر یک از تیم‌ها یک امتیاز کسب کردند و نماینده هرمزگان با یک امتیاز در انتهای جدول گروه دوم لیگ دسته دوم قرار گرفت.

لیگ دسته دوم فوتبال کشور با حضور ۲۸ تیم در دو گروه ۱۴ تیمی برگزار می‌شود.

دو نماینده استان هرمزگان شامل فولاد هرمزگان در گروه نخست و شهرداری بندرعباس در گروه دوم حضور دارند و در گروه دوم با تیم‌هایی چون شاهین بندر عامری، سپاهان ب، ایرانجوان بوشهر، ستارگان سرخ آسیا، آسمان گلستان، پاس همدان، چوکا تالش، شایان دیزل فارس، شهر آرکا البرز، نفت مسجدسلیمان، دنا یاسوج، ثامن فردوسی مشهد و اسپاد تهران هم‌گروه هستند.