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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۳۰

هفته بیست و یکم دسته اول/

پیکان تهران و آلومینیوم به لیگ برتر نزدیک تر شدند

پیکان تهران و آلومینیوم به لیگ برتر نزدیک تر شدند

هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول با پیروزی پرگل پیکان تهران برابر شهرداری بندرعباس همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز چهارشنبه با برگزاری دیدارهایی در گروه های دوگانه پیگیری شد که پیکان تهران با پیروزی پرگل برابر شهرداری بندرعباس شانس صعود مستقیمش به رقابتهای لیگ برتر را افزایش داد. نتایج بازیهای امروز به شرح زیر است:

گروه الف:
* ابومسلم مشهد صفر - شهرداری اراک صفر
* صنعت ساری 1 - داماش ایرانیان صفر
* پیکان تهران 4 - شهرداری بندرعباس 1
* فولاد یزد صفر - گسترش فولاد تبریز صفر
* مس رفسنجان صفر - اتکا گلستان صفر
* پیام مخابرات فارس صفر - ایرانجوان بوشهر صفر

در این گروه تیم فوتبال پیکان با 46 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و تیم ایرانجون با 38 امتیاز و شهرداری بندرعباس با 36 امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارند.

گروه ب:
* شهرداری یاسوج صفر - برق شیراز صفر
* شیرین فراز کرمانشاه 1 - گهر زاگرس درود 1
* گل‌گهر سیرجان - پاس همدان
* ماشین‌سازی تبریز 1 - نیروی زمینی تهران صفر
* آلومینیوم هرمزگان 1 - نساجی مازندران صفر
* نفت مسجد سلیمان 2 - کاوه تهران 1

در این گروه تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان با 43 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و شانس نخست صعود به لیگ برتر است. ماشین سازی تبریز با 34 و گهر زاگرس با 33 امتیاز در رده های دوم و سوم جای گرفته اند.

کد مطلب 1547399

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