تعیین تکلیف کالاهای منقول هوشمندسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان عسکری مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: تعیین‌تکلیف کالاهای منقول در این سازمان هوشمند شده و از طریق سامانه انجام می‌شود.

عسکری افزود: در این سازمان با پرونده‌های پیچیده‌ای روبرو هستیم از این‌رو جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مشکلات سختی و پیچیده‌ای دارند.

وی اظهار کرد: سازمان اموال تملیکی ۶ استان اصلی شامل؛ استان‌هایی که صادرات و واردات بیشتری دارند زیر پوشش دارد ضمن آنکه برخی استان‌ها دارای ظرفیت قابل توجهی هستند.

عسکری اضافه کرد: در بررسی وضعیت خراسان رضوی شاهدیم که این سازمان رشد نکرده و یکی از دلایل آن را می‌توان سیاست‌های خود سازمان و اداره کل دانست.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد: ساختار اداره‌کل اموال تملیکی در خراسان رضوی هدفمند شده است.

عسکری عنوان کرد: به هر میزان که کالاهای منقول در استان‌ها تعیین تکلیف شود به همان میزان هزینه‌های عمرانی و جاری ادارات کل افزایش می‌یابد.

وی اضافه کرد: در خصوص عملکرد ۶ ماهه اخیر در سازمان اموال تملیکی، ۹۷ درصد از تعهدات سازمان تحقق پیدا کرده و عملیاتی شده بر همین مبنا ۱۶۰ هزار میلیارد ریال به خزانه کمک شده و در تعیین تکلیف کالاهای منقول به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد ریال کالا به تولیدکنندگان مسترد شده است.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره ظرفیت‌های خراسان رضوی گفت: اداره کل اموال تملیکی استان مشکلاتی از جمله انبارداری دارد که انتظار سازمان آن است که کاشفان به‌صورت الکترونیک کالای قاچاق را اعلام کنند.

عسکری با بیان اهداف و برنامه‌های عملیاتی استان اضافه کرد: خراسان رضوی نباید در رده ۱۷ تا ۱۸ کشور باقی بماند. برنامه عملیاتی استان قرار گرفتن در رده دهم است.

وی خاطر نشان کرد: استان‌هایی که تعامل بیشتری با سازمان جمع آوری اموال تملیکی داشته‌اند، سازمان توانسته است در چارچوب قانونی به آنها کمک کند و با تفاهم‌نامه‌هایی با سازمان‌های حمایتی همکاری داشته باشد.

عسکری از استاندار خراسان رضوی خواست تا در کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گزارشی توسط اموال تملیکی ارائه شود تا ظرفیت‌های در اختیار استان به کمک اموال تملیکی بیاید و استان‌های معین و بزرگ به‌صورت داخلی مسائل خود را حل می‌کنند.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به وضعیت قاچاق معکوس گفت: در صادرات کالا قاچاق معکوس شده است.

وی گفت: خراسان رضوی سهم بالایی در قاچاق معکوس با افغانستان دارد از اینرو ضروری است وضعیت زیرساختهای اداره کل اموال تملیکی استان بهبود یابد.