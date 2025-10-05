رشد ۲۴۰ درصدی فروش اموال تملیکی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مراد قلی در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در خراسان جنوبی اظهار داشت: سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تنها نماینده قانونی دولت در زمینه تعیین تکلیف اموال منقول و غیرمنقولی است که به تملک دولت درمیآید.
وی افزود: در بخش اموال غیرمنقول، این سازمان بهعنوان مجری تعیین تکلیف املاک معرفیشده از سوی مراجع ذیصلاح عمل میکند تا ضمن تعیین وضعیت حقوقی آنها، مبالغ ضمانتی مربوطه نیز وصول شود.
مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی با بیان اینکه بخش منقول شامل سه حوزه قاچاق، متروکه و قضایی است، ادامه داد: کالاهای قضایی از سوی دستگاه قضا، کالاهای متروکه از مسیر گمرکات و کالاهای قاچاق نیز از طریق دستگاههای کاشف از جمله نیروی انتظامی و گمرک، صنعت و معدن و ..... به سازمان تحویل داده میشود.
مراد قلی تصریح کرد: در مرحله نخست، کالاهای قاچاق به صورت امانت در اختیار سازمان قرار میگیرد تا حکم قضایی آنها صادر شود.
وی بیان داشت: در حال حاضر بیش از ۹۷ تا ۹۸ درصد احکام در حوزه تعزیرات حکومتی صادر میشود و پس از صدور حکم ضبط، وظیفه سازمان آغاز میگردد.
وی خاطرنشان کرد: در این مرحله، یا کالا به مالک بازگردانده میشود، یا در صورت ضبط به نفع دولت، از طریق مزایدههای سراسری به بالاترین قیمت فروخته شده و وجه حاصل به حساب خزانه واریز میشود.
مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی در تشریح عملکرد نیمه نخست امسال گفت: در این مدت، ۲۰۰ پرونده جدید از سوی دستگاههای کاشف به سازمان ارجاع شده و در مجموع ۲۴۶ پرونده تعیین تکلیف گردیده است که بالغ بر ۷۵۲ ردیف کالایی را شامل میشود.
وی پرونده دیگر که شامل واگذاری به دستگاهها، استرداد به مالک و انهدام کالا بوده، مجموع عملکرد تعیین تکلیف استان در شش ماهه نخست امسال به ۲۹۶ پرونده رسیده است.
مراد قلی با اشاره به رشد چشمگیر عملکرد اقتصادی سازمان گفت: میزان فروش اموال تملیکی استان در این مدت ۲۳۱ میلیارد و ۴۲۴ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴۰ درصد رشد و نسبت به کل عملکرد سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش نشان میدهد.
وی بیان کرد: افزون بر این، در خصوص ۵۰ پرونده واگذاری و انهدام کالا نیز رقمی معادل ۴۴۱ میلیارد ریال تعیین تکلیف شده است.
مراد قلی در پایان از تلاش کارکنان سازمان در سطح استان قدردانی کرد و گفت: عملکرد مطلوب مجموعه نتیجه همدلی و تلاش همکارانی است که با دقت و تعهد، روند تعیین تکلیف و فروش اموال را به نحو مؤثر پیش میبرند.
نظر شما