هشدار قرمز برای هوای خوزستان؛ نفس در کارون و شادگان به شماره افتاد

اهواز - هوای دو شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار گرفت و پنج شهر دیگر نیز در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای استان خوزستان در روز شنبه ۲۶ مهرماه، وضعیت نگران‌کننده‌ای را در هفت شهر این استان نشان داد. طبق داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شهرستان‌های کارون با عدد ۱۵۹ و شادگان با ۱۵۱ در وضعیت قرمز قرار گرفتند؛ وضعیتی که ناسالم بودن هوا برای همه گروه‌های سنی را تأیید می‌کند.

همچنین شهرهای اهواز (۱۳۴)، بهبهان (۱۳۰)، دشت آزادگان (۱۰۳)، آبادان و آغاجاری (هر دو با ۱۰۲ AQI) در وضعیت نارنجی قرار دارند که نشان‌دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی است.

در مقابل، شهرهای اندیکا، اندیمشک، ایذه، باغملک، خرمشهر، دزفول، دهدز، شوش، لالی، هندیجان، هفتکل، ملاثانی و هویزه در وضعیت قابل قبول قرار دارند و شهرهای رامهرمز و مسجدسلیمان هوایی پاک را تجربه می‌کنند.

افزایش شاخص آلودگی در برخی مناطق خوزستان، بار دیگر ضرورت توجه جدی به منابع آلاینده، مدیریت پسماندهای صنعتی و تقویت زیرساخت‌های پایش و هشدار زیست‌محیطی را یادآور می‌شود.

