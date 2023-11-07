هوا در ۴ شهر خوزستان آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوای امروز در شهرهای دشت آزادگان ۱۲۳، هندیجان ۱۱۶، ماهشهر ۱۱۴ و اهواز ۱۱۲ AQI رسید.
این شاخص نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس (وضعیت نارنجی) است که بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
بر اساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.
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