ابطحی :۱۵۰۰زوج دانشجویی، پاسخ عملی به پیام منفی علیه ازدواج جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا سادات ابطحی ظهر شنبه در نشست خبری جشن ازدواج دانشجویی با اشاره به الگو سازی زوجهای دانشجو در جامعه، گفت: دانشجویان با انتخاب آگاهانه خود، از بسیاری از مخاطرات جامعه عبور کردهاند و امروز به الگوهای زنده برای دیگر جوانان تبدیل شدهاند.
ابطحی با اشاره به فضاسازیهای رسانهای ضد ازدواج، خاطر نشان کرد: سالهاست پیام ازدواج نکنید با تطمیع و بزرگنمایی به جوانان ما القا میشود اما حرکت نمادین ۱۵۰۰ زوج دانشجویی در سطح شهر، پاسخ عملی به این جنگ فرهنگی است.
وی با تاکید بر نتایج مثبت ازدواجهای دانشجویی، افزود: آمارها نشان دهنده این است که ازدواجهای دانشجویی کمترین میزان خطا را دارند چرا که جوانان در این سن شجاعت و قدرت بیشتری برای ساختن زندگی دارند و با افزایش سن، توقعات بیشتر و جسارت کمتری پیدا میکنند.
مسئول دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان به اشاره به هزینههای ازدواج دانشجویی و سنتی، اظهار کرد: ازدواج دانشجویی با یک پذیرایی ساده صورت میگیرد، در حالی که در ازدواجهای سنتی هزینههای هنگفت پذیرایی خانوادهها را تحت فشار قرار میدهد.
ابطحی با اشاره به برنامههای حمایتی اشاره کرد و گفت: برای تسهیل ملاقاتهای زوجهای دانشجو، فضاهایی مانند مهمانسرا در نظر گرفتهایم.
نظر شما