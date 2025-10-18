  1. استانها
  2. اصفهان
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۰

ابطحی :۱۵۰۰زوج دانشجویی، پاسخ عملی به پیام منفی علیه ازدواج جوانان است

ابطحی :۱۵۰۰زوج دانشجویی، پاسخ عملی به پیام منفی علیه ازدواج جوانان است

اصفهان-مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان گفت:حرکت نمادین ۱۵۰۰ زوج دانشجویی در سطح شهر، پاسخی به فضاسازی‌های رسانه‌ای ضد ازدواج و این جنگ فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا سادات ابطحی ظهر شنبه در نشست خبری جشن ازدواج دانشجویی با اشاره به الگو سازی زوج‌های دانشجو در جامعه، گفت: دانشجویان با انتخاب آگاهانه خود، از بسیاری از مخاطرات جامعه عبور کرده‌اند و امروز به الگوهای زنده برای دیگر جوانان تبدیل شده‌اند.

ابطحی با اشاره به فضاسازی‌های رسانه‌ای ضد ازدواج، خاطر نشان کرد: سال‌هاست پیام ازدواج نکنید با تطمیع و بزرگنمایی به جوانان ما القا می‌شود اما حرکت نمادین ۱۵۰۰ زوج دانشجویی در سطح شهر، پاسخ عملی به این جنگ فرهنگی است.

وی با تاکید بر نتایج مثبت ازدواج‌های دانشجویی، افزود: آمارها نشان دهنده این است که ازدواج‌های دانشجویی کمترین میزان خطا را دارند چرا که جوانان در این سن شجاعت و قدرت بیشتری برای ساختن زندگی دارند و با افزایش سن، توقعات بیشتر و جسارت کمتری پیدا می‌کنند.

مسئول دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان به اشاره به هزینه‌های ازدواج دانشجویی و سنتی، اظهار کرد: ازدواج دانشجویی با یک پذیرایی ساده صورت می‌گیرد، در حالی که در ازدواج‌های سنتی هزینه‌های هنگفت پذیرایی خانواده‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.

ابطحی با اشاره به برنامه‌های حمایتی اشاره کرد و گفت: برای تسهیل ملاقات‌های زوج‌های دانشجو، فضاهایی مانند مهمان‌سرا در نظر گرفته‌ایم.

کد خبر 6625998

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها