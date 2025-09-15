به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی صبح دوشنبه در جلسه ستاد استانی برگزاری جشن ازدواج دانشجویی به مناسبت ۱۵۰۰ امین سالروز پیامبر اکرم به تعداد ۱۵۰۰ زوج در جلسه‌ای که به منظور هماهنگی هرچه بیشتر برای برگزاری مراسم بزرگ ازدواج دانشجویی استان اصفهان تشکیل شد، بر لزوم تشکیل یک ستاد دائمی تاکید کرد و مقرر شد این ستاد به صورت هفتگی و تا زمان برگزاری مراسم جلسه برگزار کند.

وی افزود: مسئولیت اصلی اجرا و نهادسازی این امر بر عهده دانشگاه‌ها گذاشته شد، اما بر همکاری و مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله مسکن و شهرسازی، میراث فرهنگی، شهرداری، اداره اوقاف و همچنین سمن‌ها و خیریه‌ها تاکید شده و از خیریه‌ها درخواست شده تا در زمینه‌های مختلفی چون کمک‌های مادی (مانند جهیزیه)، مشاوره‌های پس از ازدواج، آموزش و حل مشکلات معیشتی زوج‌های نیازمند وارد عمل شوند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان تصریح کرد: هدف نهایی این مراسم، نه فقط برگزاری یک جشن نمادین، بلکه پیگیری امور فرهنگی و معیشتی زوج‌ها تا حداقل یک سال پس از ازدواج عنوان شده است که برای تحقق این هدف، طراحی یا استفاده از یک اپلیکیشن ویژه برای ارائه مشاوره و پیگیری در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: یکی از محورهای اصلی، اطلاع‌رسانی وسیع برای این مراسم است که مقرر شد با تشکیل ستاد اطلاع‌رسانی و با مشارکت تمامی رسانه‌های ملی، استانی و مجازی (شامل خبرگزاری‌ها، صدا و سیما، مطبوعات و بلاگرها)، یک کار تبلیغاتی قوی انجام شود. درویشی گفت: پیشنهاد شد تا با هماهنگی شبکه سه سیما، پوشش ملی برای این مراسم در نظر گرفته شود تا پیام فرهنگی آن در سطح کشور انعکاس یابد.

وی اضافه کرد: بر همین اساس مسئولیت آماده‌سازی و مدیریت سالن اصلی مراسم بر عهده شهرداری اصفهان گذاشته شد و دانشگاه نیز مسئولیت برنامه‌ریزی برای بخش‌های فرهنگی و هنری مراسم از جمله موسیقی را بر عهده خواهد داشت.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان بیان کرد: برای تأمین بخشی از هزینه‌ها، سازمان صنایع کوچک و دانشگاه‌های استان متعهد به پرداخت اولیه ۲۰ میلیارد تومان شدند و سهم دانشگاه‌ها بر اساس تعداد زوج‌های شرکت‌کننده از هر دانشگاه و به نسبت هزینه‌های کلی تعیین خواهد شد و این هزینه‌ها شامل پذیرایی، هدایای واحد برای تمامی زوج‌ها و دیگر موارد خواهد بود.

وی در ادامه به چندین پیشنهاد ویژه برای برگزاری مراسم اشاره کرد و گفت: به منظور حمایت از زوج‌های جوان احداث مسکن در یکی از شهرستانها پیشنهاد شد.

درویشی همچنین گفت: این مراسم با هدف تشویق و تسهیل ازدواج آسان در بین قشر دانشجو و با نگاهی بلندمدت به استحکام بنیان خانواده‌ها برگزار خواهد شد.